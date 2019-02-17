赴韓「修修臉」整形降3成　陸客「怕禿頭」改做植髮手術

▲「禿頭」成了高雄市長韓國瑜（左）的正字招牌，但有些人卻想擺脫掉髮。（圖／翻攝自Facebook／韓國瑜）

大陸中心／綜合報導

曾風靡一時的韓國整型潮正在退燒！有報導指出，近年來赴韓整容的中國遊客減少約20％至30％左右，最多人執行的為整手術為雙眼皮、墊鼻樑與抽脂，不過，近期陸客諮詢植髮的比例開始攀升。韓國的整形外科醫師盧相勛說，「以前很多中國人覺得沒必要」，但最近關注毛髮移植手術的人增加不少。

▲掉髮示意圖。（圖／CFP）

根據《梨視頻》報導，韓國某間整形醫院的翻譯員李燕表示，根據自己本身的觀察，「來韓國整型的陸客，大概減少了20％至30％左右」。

▲根據業者觀察，赴韓微整的陸客下降了30％左右。（圖／梨視頻）

有關整形趨勢改變，醫師盧相勛分析，這是由於中國的整形醫師水平有了很大的提升，醫院內基礎設施也越來越好，很多中國醫院也有韓國醫生進駐，韓國醫生前往中國出差的情況也變多。

▲韓國的整形外科醫師盧相勛。（圖／梨視頻）

從為整手術類型來看．盧相勛說，陸客做雙眼皮手術的最多，因為早前中國雙眼皮手術「做的比較誇張」，若雙眼皮太厚眼睛睜開會不舒服，「所以陸客為追求自然，會特地來我們這裡做修補手術」。

▲韓國整型醫院。（圖／梨視頻）

盧相勛指出，大多數客人除了雙眼皮還會選擇墊鼻樑、抽脂的手術，但最近很多中國人開始關注毛髮移植手術，以前很多中國人覺得沒必要；韓國對光頭，或者掉髮有嚴重的排斥感，因此選擇做毛髮移植手術，只是近期中國人植毛的趨勢也開始增長。

▲「動刀」前，最好跟醫師面對面諮詢，減少糾紛產生。（圖／梨視頻）

「植髮正夯」得消息在網路曝光後，不少人也質疑，在海外做微整、植髮如果出現糾紛較難以解決。盧相勛提醒，「不要過於相信大規模、醫生多的醫院，沒有跟醫生直接諮詢的患者，往往更容易發生醫療糾紛」，很多整形醫療事故的發生與不良仲介有關。

另外，《股城網》分析指出，中國落髮族群越來越龐大，僅是雄性激素和斑禿（Alopecia areata，俗稱鬼剃頭）患者這兩種類型的脫髮數量就達到2億，超過中國總人口的十分之一，且90後正是這批「脫髮主力」，龐大且年輕的脫髮族群，支撐植髮產業的千億市場。未來幾年，中國植髮及相關產業的潛在市場空間或達500億（人民幣，下同）到1000億，具有龐大市場潛力。