夫妻談離婚燒炭4死！　大姊崩潰爆料「房事不合」：他要我妹去隆乳

記者李忠憲、唐詠絮／台中報導

台中太平區一名吳姓男子與彭姓妻子感情長期不睦、分居，雙方17日相約談離婚，沒想到18日上午被人發現一家4口燒炭陳屍在計程車上。對此彭女姊姊面對媒體崩潰爆料，妹妹近期為了彭男失業，但一直不去找工作一事，頻頻發生爭吵，沒想到彭男居然還要妹妹去隆乳，實在太扯。

▲夫妻2人原本幸福甜蜜合照。（圖／翻攝當事人臉書）



死者彭女在事發前最後一篇貼文提到，「如果可以...誰不希望能圓滿...？」對夫妻2人選擇離婚的決定，似乎感到很遺憾、無奈。

彭女姐姐表示，一家4口看起來是正常家庭，妹妹有穩定的工作，但彭男常常失業，工作相當不穩定，而今年回娘家只有妹妹帶著小孩，沒看到彭男，當時就有聽到妹妹有了離婚的念頭。她推測，除了彭男工作態度讓雙方頻頻爭吵，再來應該就是「房事不和諧」，因彭男居然還要妹妹再去動第2次隆乳手術。

回顧案情，警方指出，吳女坐在副駕駛座、雙手垂放在大腿上被膠帶黏住，而後座9歲兒子6歲女兒沒有掙扎痕跡，由於現場有發現飲料杯及安眠藥碇，離奇的是一排藥10顆全沒了，因此不排除吳男先迷昏孩子、妻子，然後再燒炭自殺，但確切死亡原因還有待進一步相驗釐清。

【相關新聞】

燒炭4死「母子3人」最後身影！甜膩依偎媽咪...小小生命卻來不及長大



4人回到1人！失業夫談離婚臉書曝殺機...「離開心寒地帶」拖幼子陪葬



影／一家4口燒炭亡！母「雙手卻遭綑綁」不單純 社會局：曾供8千短期紓困



更新／夫妻談離婚！ 「帶兒女一家4口」小黃車內燒炭身亡