走私一袋「舊衣服」拒付426元賄款　男子遭海關一槍擊斃

▲男子遭奈及利亞海關射殺。（圖／翻攝自Twitter／@therealsam046）



國際中心／綜合報導

西非國家奈及利亞日前發生一起海關人員勒索未成，惱羞成怒開槍殺人事件。起因是有名男子被發現攜帶一大袋「二手衣物」，且不願以5000奈拉（約台幣426元）賄賂海關，引爆雙方口角，最後遭海關開槍殺死。奈及利亞海關發言人表示，該名死者是被流彈擊中，而且也有海關人員因此受傷。

在網路上流傳的這段影片中可看到，身穿制服的海關人員在邊檢處與一群人發生口角衝突，隨後聽到一聲「開槍射他！」，接著傳來子彈上膛的聲音，下一秒立刻有名男子中彈倒地，周圍尖叫四起，人群四處逃跑並大喊著，「海關殺人！」。據傳當時海關在一輛準備跨越邊界公車上，發現一大袋「二手衣物」，認為這是違禁品，要求對方支付5000奈拉（約台幣426元）才准放行，豈料卻遭到對方拒絕，最後竟開槍殺人。

The Nigerian customs unlawfully killed a man today.



A visitor to #Nigeria witnessed the crime.



Please make sure the visitor is safe. @AmnestyNigeria @USEmbassyAbuja @UKinNigeria @eu_eeas @amnesty pic.twitter.com/kNVZSKNCBB — Amaka Ekwo (@Amaka_Ekwo) 2019年2月17日

奈及利亞海關發言人阿塔赫（Joseph Attah）在聲明中指出，當時是對方試圖搶奪海關人員的武器，和網路上流傳的說法是相互矛盾的，「在走私中失去生命是痛苦的，而且完全沒有必要，海關正合法地履行職責，對該名男子的死亡表示遺憾，我們也有位海關身受重傷。」