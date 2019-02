走私一袋「舊衣服」拒付426元賄款　男子遭海關一槍擊斃

▲男子遭奈及利亞海關射殺。(圖/翻攝自Twitter/@therealsam046)



國際中心/綜合報導

西非國家奈及利亞日前發生一起海關人員勒索未成,惱羞成怒開槍殺人事件。起因是有名男子被發現攜帶一大袋「二手衣物」,且不願以5000奈拉(約台幣426元)賄賂海關,引爆雙方口角,最後遭海關開槍殺死。奈及利亞海關發言人表示,該名死者是被流彈擊中,而且也有海關人員因此受傷。

在網路上流傳的這段影片中可看到,身穿制服的海關人員在邊檢處與一群人發生口角衝突,隨後聽到一聲「開槍射他!」,接著傳來子彈上膛的聲音,下一秒立刻有名男子中彈倒地,周圍尖叫四起,人群四處逃跑並大喊著,「海關殺人!」。據傳當時海關在一輛準備跨越邊界公車上,發現一大袋「二手衣物」,認為這是違禁品,要求對方支付5000奈拉(約台幣426元)才准放行,豈料卻遭到對方拒絕,最後竟開槍殺人。

The Nigerian customs unlawfully killed a man today.



A visitor to #Nigeria witnessed the crime.



Please make sure the visitor is safe. @AmnestyNigeria @USEmbassyAbuja @UKinNigeria @eu_eeas @amnesty pic.twitter.com/kNVZSKNCBB