影／晚上母湯做！山東大媽「上吊式健身」嚇壞路人　累了就懸空補眠

記者丘秝榕／綜合報導

山東青島有位宋連雲大媽，每天拿著特製的健身器材到公園「吊單槓」。只見她踩上小板凳，將脖子直接掛進「上吊式健身器」中，並隨著音樂節奏擺動身體，宛如進行「太空漫步」般輕鬆，累了還會直接吊在半空中補眠，讓一旁的兩個爺爺「縮在牆角」看傻了眼。影片在網路曝光後，也有人奉勸宋大媽，「奶奶千萬不要大晚上練這個」，會嚇到別人。

▲宋連雲每天都到公園「健身」。（圖／梨視頻，下同）

根據《梨視頻》報導，這位「上吊大媽」是68歲的宋連雲，是山東青島人。因為某次包餃子時，突然發現「包不起來」，一低頭脖子就痛得受不了，因此發現得到「頸椎病」；因為腳部騰空時脖子「比較不痛」，因此想藉由這種「上吊健身法」治療脖子。

▲只見宋大媽四肢隨著音樂擺動，一吊可以撐上30分鐘。

宋連雲說，「看著是害怕，但脖子越稱越好，這麼做都是為了治療頸椎病」，一次可以吊上半小時，直到音樂結束才離開，「就算撐一天也沒事」，睏了就在上頭小睡一陣子。

▲山東大媽的自製健身器。

這樣每天到公園「吊單槓」，讓附近的居民都看傻了眼。頭戴軍綠小帽的爺爺說，宋大媽光脖子上勒這個（健身器）往下墜，已經一年多了，且每天都來「健身」。當被詢問「敢不敢嘗試時」，另一位老爺爺火速搖頭，直說這種奇葩健身法太嚇人，「俺不敢」。

▼路邊的爺爺完全不想嘗試這種神奇健身法。

根據了解，頸椎病又稱為「頸椎症候群」，或稱作是「頸椎關節病」，主要是由於頸椎長期勞損、骨質增生，或椎間盤脫出、韌帶增厚等原因，導致頸椎脊髓、神經根或椎動脈受到壓迫，引起各種症狀。雖然宋大媽利用這種「獨門方式」自行改善病症，但身體不適仍建議前往醫院就診，尋求專業治療較為安全，也能獲得正確的復健協助。

▲網友說，會不會順便「勒出小V臉」。

影片在網路曝光後，不少網友表示，「還順便勒出了小V臉」，「奶奶千萬不要大晚上找棵樹練這個」，「太嚇人...會不會變長頸鹿」，「吊著睡覺...莫非是小龍女？」