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年後在家鏟肉拚甩油　可收納平板跑步機網購賣超好

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運動,跑步機,跑步,健身房（圖／達志／示意圖）

▲過年期間大魚大肉，吃太開心的結果，就是讓體重也跟著往上增，因此年後開工除了忙著工作，許多人也利用時間勤運動努力瘦身。（圖／達志／示意圖）

記者洪菱鞠／台北報導

農曆春節都過了一個禮拜，有的人還在跟長出一圈的肚子肉奮戰，天天上健身房報到，每天上演跑步、跳有氧的景象。也有人是默默在家努力鏟肚肉、瘦大腿或減小腹，因此在網購市場也湧現一波瘦身商機，運動器材、纖體保健食品買氣正旺，其中訴求好收納居家健身器材最熱門，平板跑步機賣超好。

東森購物網表示，過年前與過年開工後為健身器材的兩大熱賣高峰期，今年開工後銷售量較去年成長近8成；另根據往年數據顯示，塑身保健食品通常在年後開工開始湧現買氣，預估此波年後瘦身潮帶來的商機，將較平日成長3倍以上。

鏟肉動起來，東森購物網從熱賣健身器材觀察指出，今年跑步機銷售有突破性成長，例如輝葉推出輕薄可收納newruns新平板跑步機是站上銷售第一名，其次熱賣的，則是同樣可以輕巧摺疊的LifeGear來福嘉小資輕巧12程控氣油壓緩降電動跑步機，其顯示了小巧不佔空間的設計特別受歡迎。除此之外，具有多功能的懶人健身器材也持續獲得青睞，整體來說，男性多選購肌肉訓練器材、女性多著重曲線雕塑。

目前東森購物網結合廠商推出優惠，輝葉買實力派臀感小沙發再送泡腳機，來福嘉全館85折起，JHT買摩幻深捏3D手感按摩椅加碼送美腿扭腰機，專業健身品牌BH買指定機型跑步機、飛輪車直接加送一台3M清淨機。

年後瘦身，網購運動器材買氣旺（圖／業者提供）

▲不同於一般跑步機，輝葉newruns新平板跑步機主打小巧輕薄之外，最重要的是可摺疊收納放置沙發或床底，不佔居家空間，另外還結合智能遙控操作。（圖／東森購物網提供）

年後瘦身，網購運動器材買氣旺（圖／業者提供）

▲tokuyo NEW II型男美女提臀健腹器，目前祭出特惠價1,499元。（圖／東森購物網提供）

由於現代人居家空間小，若是想在家運動的話，適合小坪數、一機多用、好收納的器材便成為首選，像是璽督Hito飛輪伸展窈窕健身車可達到全身運動、多方雕塑；Wonder Core Smart全能輕巧健身機，可搭配仰臥起坐、伏地挺身、抬腿收腹、交叉踢腿等動作帶動全身肌群訓練，這兩樣是momo購物網近期熱銷器材。

年後瘦身，網購運動器材買氣旺（圖／業者提供）

▲璽督Hito飛輪伸展窈窕健身車。（圖／momo購物網提供）

年後瘦身，網購運動器材買氣旺（圖／業者提供）

▲Wonder Core Smart全能輕巧健身機。（圖／momo購物網提供）

年後拚瘦身，居家型運動器材也跟著熱賣，但除了考量功能，預算也是許多人決定是否購買的關鍵。Yahoo奇摩購物中心表示，平價入手款更成為熱銷款，進而帶動整體銷售動能相較去年同期成長3成，如核心訓練墊、室內飛輪健身車等皆在榜上熱銷，尤其比起過往便利帶著走的薄型瑜珈墊，厚款功能型訓練墊具備防滑避震功能，使用更為安全，在家可輕鬆進行核心訓練；而許多民眾在社群平台上的「炫腹」行為，也帶動槓鈴、啞鈴等重訓商品，較去年同期成長4成。

此外，也有人選擇從體內甩油，纖體保健食品買氣亦不俗，東森購物網另觀察到，消費者最注重幫助排便、促進新陳代謝2大效果，使得「益生菌」與「紅薑黃」成為過年前後最熱銷的保健食品，整體銷售較平日成長近1倍，熱門前3名分別是米可白代言的burner倍熱健字號極纖錠、葡萄王孅益薑黃以及iVENOR二代強效塑崩錠。

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關鍵字：健身,瘦身,減重,減肥,剷肉,運動,健身器材,運動器材,保健食品,纖體,網購

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