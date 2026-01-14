殘忍！三峽公車司機輾斃浪犬「裝沒事」離去　警傳喚送辦

▲流浪狗穿越馬路遭公車直接輾斃。（圖／新北市動保處提供）

記者陸運陞／新北報導

新北市三峽警方日前接獲報案，一輛公車深夜行駛在介壽路二段時，竟無視路中遊蕩的流浪狗，直接駛過將其輾斃，司機也未停車查看處置，反而自行開離現場，警方隨即通報新北市政府動保處，經查該行為已觸犯動物保護法第6條規定，由三峽分局傳喚該名司機，並函送新北地檢署偵辦。

三峽分局橫溪派出所獲報，一輛公車深夜行經介壽路二段136巷口時，一隻流浪犬穿越雙向路口馬路，司機雖然有注意到，並未煞車減速慢行，反而仍持續向前行駛；公車輾過流浪犬後，駕駛未下車察看，卻當作沒事發生、繼續行駛離開現場，附近民眾目擊後，隨即向警方報案處理。

▲三峽公車司機無視流浪犬過馬路，直接駛過將其輾斃。（圖／新北市動保處提供）

新北市政府動保處表示，經查該名公車駕駛行為已觸犯動保法第6條，任何人不得騷擾、虐待或傷害動物；而該名駕駛又涉嫌違反動保法第25條第1款，宰殺、故意傷害或使動物遭受傷害，致動物肢體嚴重殘缺或重要器官功能喪失，處2年以下有期徒刑或拘役，併科新台幣20萬元以上200萬元以下罰金。

此外，動保處提醒，近年仍發生多起遊蕩犬隻誤闖車道遭車輛撞擊事故，駕駛人如不慎撞及動物，應立即停車查看動物狀況，並通報1999市政專線或撥打1959動物保護專線，協助後續救援處置。若使動物受傷卻未即時通報並送醫救治，將涉嫌違反《新北市動物保護自治條例》第11條規定，依同條例第18條，可處新台幣3萬元以上10萬元以下罰鍰，並得按次處罰。

▲三峽公車司機發現流浪犬過馬路，並未減速停止或避讓行為。（圖／新北市動保處提供）