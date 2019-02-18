影／捷運站告白長腿正妹秒被打臉　溫馨護送...變恐佈尾隨哥瞬間心碎　　

記者張君豪／台北報導

純情男子當街搭訕美女告白可得小心！日前一名家住台北市北投區石牌的正妹深夜搭捷運返家，卻在捷運石牌站外遇到住家附近一名青年搭訕，對方情竇初開羞赧向她告白：「我覺得妳很不錯！想跟妳做朋友！」搭訕哥遭女方拒絕後來尾隨對方1~2百公尺。儘管搭訕哥溫情無限、但女方嚇得花容失色，隔天上網爆料被怪人尾隨經過，轄區北投警分局已約談搭訕男子並依社維法將他函送裁處。

▲圖為夜歸女遭尾隨現場外觀。（圖／翻攝GoogleMap）

這起哀傷的表白失敗案件，發生在16日晚間11時許，一名年約20多歲外型亮麗高挑的年輕女子搭捷運下車準備從石牌捷運站外出時，遇到一名住在住家附近的男子上前搭訕。

搭訕哥滿臉微笑對她說：「我對妳感覺很不錯、想跟妳做朋友」但女方已有交往男友，而且覺得過程根本太突然太莫名其妙，直接拒絕離開。表白被秒打臉的搭訕哥懷著沉痛的心，卻仍不放棄跟在美女鄰居後方，從捷運石牌站外2號出口跟到西安街313巷口，過程尾隨更蹤1~200公尺才放棄。

這段過失敗表白程搭訕哥滿滿心碎、但對遭搭訕的夜歸女子來說簡直嚇破膽！女方返回住去後和男友泣訴這段過程，事後男方把女友遭怪人尾隨過程po上臉書社團引發廣泛討論。

轄區北投警分局石牌派出所表示：經警方事後約詢被害女子，女方知道搭訕男子住在她住處附近深感不安。警方循線調閱監視器總算找到搭訕哥本人，搭訕哥現年20多歲並無前科，到案後坦承對女方有好感，不知道怎麼表達才會當街搭訕尾隨。警方則呼籲無正當理由跟隨他人已有觸犯社會秩序維護法第89條疑慮，警方依法傳喚搭訕哥並依法偵辦。

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