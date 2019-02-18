快訊／南勢角捷運共構宅　男子墜樓雙腿變形送醫

▲警消將失去呼吸心跳的楊男送上救護車，並送醫急救。（圖／記者趙永博攝）



記者趙永博／新北報導

新北市中和區南勢角捷運站3號出口上方的捷運共構宅，18日凌晨5時許，驚傳有男子墜樓，民眾聽聞巨大聲響後上前查看，發現是一名男子從樓上掉落到2樓平台，嚇得急忙報警。警消獲報趕抵現場後，39歲的楊姓男子已經失去呼吸心跳，救護人員趕緊將他救下，送往鄰近的醫院救治，目前正在急救中。

警方隨後向管理員查證，發現楊男是該棟13樓的住戶，便上門按電鈴通知家屬，楊男的妻子收到消息後，慌張地下樓查看，發現丈夫已經在救護車上急救，急忙上樓拿著證件前往醫院。

據楊男妻子表示，楊男疑似患有疾病，最近有復發跡象，因而心情不佳，17日晚間不知為何出門，手機也沒帶在身上，只好在家等待，沒想到睡著後，員警上門按門鈴，才知道楊男從住處墜落，便跟著下樓查看。

警消獲報到場時，楊男已經失去呼吸心跳，救護人員趕緊將他2樓平台救下，送上救護車給予CPR搶救，並送往鄰近的雙和醫院救治，目前正在急救中。警方也通知鑑識人員到場採證，初步排除外力介入可能，而楊男輕生的原因，警方認為還有待進一步調查。

▲楊男疑似因病復發想不開，從南勢角捷運共構宅上墜樓輕生。（圖／記者趙永博攝）



▲救護人員將楊男救下後，火速送上救護車。（圖／記者趙永博攝）



▲楊男妻子走到救護車旁查看，確認車上的男子就是她丈夫。（圖／記者趙永博攝）

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