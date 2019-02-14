走過2000年！「天下第一燈市」浙江海寧燈彩在南投亮相

▲海寧硤石燈彩號稱已經有2000年的歷史。（圖／翻攝自百度百科）

記者馬叔安／綜合報導

在今年南投燈會中，有來自號稱大陸「天下第一燈市」浙江海寧的花燈，這次運來龍燈、船燈、亭、台、樓、閣燈等展品，當地的「硤石燈彩」號稱已經有2000年的歷史，聞名於其「八字技法」的創作風格，2006年列入大陸首批國家級非物質文化遺產名錄。

▲海寧硤石燈彩在唐代就聞名江南地區。（圖／翻攝自百度百科）

據了解，海寧市位於長江三角洲南部、浙江省北部，南臨錢塘江，彩燈和海寧潮、名人並列海寧3大文化，學者王國維、詩人徐志摩、作家金庸和政治家陸宗輿等名人都和海寧有過交集。

據了解，海寧市硤石鎮的硤石燈彩早在唐僖宗乾符年間（874-879），即已聞名於江南地區，其製作主要以拗、扎、結、裱、刻、畫、針、糊等技法見長，尤以針刺花紋精巧細美取勝，如今已成為成為融聲、光、電、建築、書、篆、畫等多種藝術於一體的傳統手工藝品。

▲海寧硤石燈彩。（圖／翻攝自百度百科）

農曆正月十五，在海寧市硤石鎮舉辦的民間元宵燈會，素來享有「江南第一燈會」的稱號，清代乾隆年間，硤石形成了演燈、順燈、鬥燈的盛況，19世紀末至20世紀初，硤石民間制燈、迎燈盛行，燈彩的製作工藝和造型形態也有較大的突破，出現了「龍舟」、「採蓮船」等品種。這次來到南投燈會的「海寧花燈主題展」中，從海寧運來各類燈飾展品。