連續3年來台！重慶銅梁火龍鐵水炸火花　今年加川劇元素

▲「重慶銅梁火龍」已經連續3年來台。（圖／南投縣政府提供）

記者馬叔安／綜合報導

這次南投燈會的重頭戲，來自重慶的「銅梁火龍」將於20日晚間登場，在5天內演出6場，這也是同梁火龍第3度造訪。「銅梁火龍」來自重慶市銅梁縣的銅梁龍舞，被列入非物質文化遺產，演出時將生鐵塊融成鐵水，往空中打出火花，猶如一條火龍，銅梁龍舞也是重慶十大文化符號之一 。

銅梁龍舞有「中華第一龍」之稱，火龍是銅梁龍舞的演出形式之一，以鐵水打金花，輔以不同材質的導引火、口中火、脊上火、腹中火、場中火、升天火等，組成一片立體火陣。

▲「重慶銅梁火龍」是今年南投燈會的重頭戲之一。（圖／南投縣政府提供）

《中新社》指出，此次赴台展演的銅梁火龍隊，來自火龍發源地銅梁高樓鎮，從隋唐開始，高樓鎮村民就開始舞火龍，經過1000多年傳承發展，火龍已成為當地最具特色的民俗文化，2017年台灣島內各地慕名前往觀看銅梁火龍表演的民眾累計超過16萬人。2018年元宵節期間，銅梁火龍在台灣共展演6場，吸引150餘萬人次觀看。

▲「重慶銅梁火龍」已經有1000多年的傳承。（圖／南投縣政府提供）

重慶市台辦相關負責人表示，2月17日至21日，銅梁火龍將在台灣南投貓羅溪、埔里鎮表演5場，在彰化縣溪洲鄉表演2場。與往年不同的是，今年火龍表演在原有基礎上進行了升級，不僅表演時長由以往的9分鐘延長至15分鐘，還融入川劇元素，開場增加了舞旗表演。

此外，今年南投燈會的亮點還包括浙江的百葉龍以及九獅圖，其中「百葉龍」於2006年6月10日被批准列入大陸第一批非物質文化遺產，「九獅圖」則已經有300年的歷史，另外陝西安塞腰鼓也將會登場。