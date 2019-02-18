放14間公廁不用！屁孩大尿紫禁城「面紙扔一地」　網爆怒：誅九族

▲網友PO出「故宮尿尿小童」照。（圖／翻攝自微博／北京人不知道的北京事兒）

大陸中心／綜合報導

放著北京故宮14間公廁不用，有家長直接讓孩子尿在紫禁城地面上，且擦過「童子尿」的衛生紙更直接扔在一邊不管，這種行為被拍下照片後，公開在網路上。不少人認為，「大內之中都如此猖狂」，「沒素質的是家長，不收拾乾淨的嗎」，「宮裡的鬼魂不會放過你的」，「誅九族」。

▲不僅直接讓孩子尿紫禁城，家長還亂丟垃圾。（圖／翻攝自微博／北京人不知道的北京事兒）

微博帳號「北京人不知道的北京事兒」PO出3張「故宮尿尿小童」照，並寫下，「這麼多公廁不去，尿完用紙擦了還丟地上」。

從照片中能觀察到，一位女性帶著身穿藍色帽T的孩子，正脫下條紋長褲直接尿進雪地，一大灘「濕潤的痕跡」就在牆邊，如果「噴射力道」再大一點，恐怕就會使古蹟「增添另一股風味」。

▲「故宮尿尿小童」離石壁不遠。（圖／翻攝自微博／北京人不知道的北京事兒）

根據《西湖之聲》報導，面對「尿尿小童」的行為，工作人員回應，北京故宮內設有14個固定公廁，旅客參觀高峰期，還會增加臨時廁所；雖有專員監督管理，發現便溺行為會上前制止，但還要靠遊客自覺。

畫面在網路曝光後，引起不少討論，大部分人認為這種行為不可取，「這是要午門斬首的」，「大內之中都如此猖狂」，「沒素質的是家長，不收拾乾淨的嗎」，「宮裡的鬼魂不會放過你的」，「誅九族」。

▲北京故宮。（圖／記者譚志東攝）

不過，也有另一批網友認為「不帶孩子不知痛」，紛紛寫下育兒心得，「孩子小可能真的憋不住了，我兒子就是每次憋不住的時候才說，沒素質的是家長，不收拾乾淨的麼，怎麼給孩子做榜樣」；「我也有孩子，我也知道，有時候孩子憋尿憋不住，我特理解，但是別說故宮，任何一個公共場所我也不讓孩子尿地上」。