故宫94年來首開夜場免費看！　預約網癱50分鐘：票沒了還登不進去

▲北京故宮舉辦「上元之夜」元宵節活動，但預約網癱瘓，不少人熬夜搶票卻落空。（圖／CFP／中國青年報）

大陸中心／綜合報導

北京故宮94年來第一次「開夜場」，舉辦19、20日的「紫禁城上元之夜」活動，只要上網預約就可以免費入場。沒想到18日開放預約19日的名額時，網站直接被灌爆，不少網友狂按F5重新整理，也只能跑出錯誤頁面。有網友表示，「票都（被）搶完了，系統還沒登進去」，比搶演唱會票還難。

▲北京紫禁城「上元之夜」活動燈光測試。（圖／CFP）

北京故宮博物院建院94年來首次舉辦「燈會」，古建築群首次在晚間被較大規模點亮，並且首次在晚間免費預約開放。這連續「三大首次」吸引不少人18日蹲在電腦前等搶票。

▲網友守在電腦前搶票，卻遇上網頁癱瘓，直呼「比搶演唱會票還難」。（圖／中國青年報）

故宮博物院院長單霽翔17日表示，紫禁城將有史以來第一次開夜場，第一次亮起來。每隔5公尺就有一個紅燈籠，在城牆上，300多個紅燈籠將串成一條紅龍，把5個展館連在一起，希望能夠把紫禁城的一些古建築打亮，舉辦上元節之夜；「歡迎大家到故宮來，清明上河圖、千里江山圖將會在屋脊上演」。

▲北京故宮。（圖／記者譚志東攝）

根據了解．因北京的古建築以木結構為主，近年幾乎沒有元宵燈會能在這些古風建築中舉辦，今年，紫禁城打破傳統開啟「夜場模式」，觀眾可以登上城牆，俯瞰整座紫禁城，從午門入場後，會先看見點亮的太和門廣場，隨後由午門西馬道登上午門城樓，參觀「紫禁城裡過大年」展，並在東雁翅樓欣賞中央民族樂團琵琶演奏家趙聰的精彩演奏。

自2012年到2018年，故宮開放面積從30%增加到80%，新開放區域為南大庫家具館，以及3/4的城牆，越來越多的院落、展覽、文物亮相。此次舉辦「燈會」，也是一次擴大開放的嘗試。

▲北京故宮家具館。（圖／記者譚志東攝）

這樣的創新嘗試，引起不少人關注，再加上此次「夜場」採預約免費參觀，18日開放預約19日的預約名額時，網站直接被灌爆；《中國青年報》記者實測「預約過程」，零時打開預約門票的網站卻只得到「502」的錯誤顯示，不少網友也反映遇到同樣狀況；據網友發布的截圖顯示，零點51分時，票就已被搶完。

雖然搶嘸到預約名額的苦主不少，但凌晨1點左右，開始有人PO出「炫耀圖」，成功取得免費參觀夜場故宮的門票。

▼18日零點51分時，故宮夜場預約名額已被搶完。（圖／中國青年報）