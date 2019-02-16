女客逛街BGM突然母湯！　身旁男童手機驚見裸女「吶喊超大聲」

▲男童用手機看A片嚇壞路人。（圖／西湖之聲）

大陸中心／綜合報導

杭州一位樊小姐14日上午逛街時，突然聽見身邊有「A片女優呻吟」，轉頭竟然發現有位年約8、9歲的男童，正「淡定」觀賞手機裡播放的限制級影片，聲音還很大；旁邊還坐著一位成年男性陪同，疑似是家長，但同樣盯著手機不放。照片曝光後，部分網友批評家長作法；另一批人卻點名照片在2018年就有出現過，質疑內容的真實性。

根據《西湖之聲》報導，有位樊小姐跟朋友2月14日上午，在杭州火車站東站附近商場逛街，竟然看見有個小孩在看影片，聲音還開得特別大。樊小姐說，「我發現這個聲音不對，就遠遠地看了一下」，「好像是這個小孩在用手機看黃片（A片）」。孩子看起來像是個8、9歲的小學生，旁邊還有大人陪同，「感覺他好像不是第一次看了，臉上完全沒有驚訝的表情」。

樊小姐指出，「這孩子才這麼小，看這種電影很不合適，別的小孩還可能會去模仿他」，不過當下急著有事情要辦，沒有過去提醒「身旁家長」注意小孩的行為。

▲男童身旁的大人似乎對「看片行為」沒什麼反應。（圖／西湖之聲）

在《西湖之聲》的節目播出後，「男童看A片」引起不少的家長討論，杭州市學生心理熱線專家梅老師指出，家長應該讓孩子知道，這是一件嚴肅的事情；第二，既然孩子在看這樣的影片，也就是已經逐漸開始發育，此時家長正確的引導很關鍵，因為A片會給孩子帶來很多錯誤的性觀念，對以後的成長造成影響。如果發現孩子已經接觸了這類訊息，「應該用平淡的語氣與孩子交流」，購買講解正確知識的書籍放在家中，「給孩子一個正確的合適的途徑來獲取關於青春期的知識，是一個不錯的選擇」。

「男童看A片」畫面在網路曝光後，網友也進行討論，大部分人認為「家長不管嗎」，「這家長很可怕」；但也有人歪樓，「小朋友，未來可期…90年的叔叔們投降了」，「家長是想加強對自己孩子的性教育嗎」，「我就想問他，資源可以共享一下嗎」。

▼有網友表示，照片在2018年就曾出現過，質疑內容真實性。（圖／翻攝自微博）

除此之外，雖然有人點名，照片在2018年就有出現過，質疑內容的真實性，不過，在討論串裡卻有「疑似路人」的網友PO出「高清照」；還加碼爆料，在旁邊沒看多久，「只是錯過火車而已」。

▼PO出高清照的網友被質疑是樊小姐本人時立刻否認。（圖／翻攝自微博）