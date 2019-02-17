曾嗆翠玉白菜是三級品　單霽翔：北京故宮藏品多...只是還沒整理

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曾說「翠玉白菜」只是三級品的北京故宮博物院院長單霽翔，17日參加論壇時再次談到兩地故宮的館藏差異。他說，台北故宮80%的藏品來自北京故宮，北京故宮中只是沒有清理，再加上台北故宮成立時宣傳展覽頗多，才讓大家誤以為好東西在台北，「其實不是真相」。此話一出，卻引起不少網友回應，「那為什麼不清理」，「那一小部分就是精品中的精品」，「建國70年了大哥...還沒整理？」

▲單霽翔17日參加「亞布力中國企業家論壇第十九屆年會」。（圖／梨視頻）

根據《梨視頻》報導，被稱作「網紅院長」的單霽翔參與「亞布力中國企業家論壇第十九屆年會」時，發表了一系列故宮相關演說。當提到「館藏」時，單霽翔表示，如果把台灣的故宮博物院與北京的故宮做對比，其實收藏品都是同根同源的，兩間故宮也有「很好的感情聯繫」，台北80％以上的藏品，都來自北京故宮。

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▲北京故宮。（圖／記者譚志東攝）

單霽翔指出，1947年12月第二次國共內戰到尾聲時，國民黨政府開始運送文物到台灣，利用軍艦運走2972箱，但從北京運出的文物共有13,491箱，這2千多箱只佔了22％，還有78％沒有運走，至今留在南京博物院2211箱，剩下的全運回北京故宮；也就是說，大部分文物都留在了紫禁城，只有一小部分南遷．而這南遷的一小部分中，又有「更小的一部分」被運到台灣。

單霽翔說，長期以來，北京故宮沒有進行文物清理，1965年台北故宮建院後，進行了全世界各地的展示，所以給人們的印象是「好東西在台北故宮文物院」；「今天我們走向世界，人們會知道事實的真相」。

▲除了館藏的問題之外，單霽翔也談到近年故宮發展文創商品的話題。（圖／CFP）

除了這類沉重的話題之外，其實「網紅院長」也在會場中談到不少「故宮化妝品」的話題。單霽翔說，「故宮的口紅絕對美，唯一的缺點就是買不著，供不應求」；至於為什麼要買故宮口紅，是因為「人們要在大庭廣眾之下，拿出故宮的口紅來抹那多有身份啊！」，面膜賣的不好是因為「只能在家裡晚上貼的」。

根據了解，北京故宮相關文創商品已在2017年達到15億人民幣的營業額，並將於2019年迎來600週年的慶典。

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