轉學男童遭霸凌「勒脖揍肚」　盧秀燕：為何學校沒重視？

▲盧秀燕受訪表示，目前正積極瞭解霸凌一事，絕不忽略，會好好處理。（圖／記者陳玉攝）

記者陳玉／台中報導

一名從南部轉學到台中就讀國小六年級的男童，慘遭同儕霸凌，不僅悠遊卡被偷、臉部被抓傷，上週又被隔壁班同學「勒脖揍肚」導致頭部撞地腦震盪，男童母親心痛怒控：「把兒子當沙包打！」；對此，台中市長盧秀燕17日受訪表示，對此案件非常重視，尤其此次「小朋友霸凌小朋友」，顯示學校辦學出了問題，目前積極瞭解中，同時希望所有教育者都能更加重視校園霸凌問題。

▲從南部轉學到台中的小六男童，慘遭同儕「勒脖揍肚」。（圖／東森新聞）

「媽媽市長」盧秀燕17日上午於新丁粄節記者會中受訪表示，對此案件非常、非常重視，發生小學生暴打小學生，學校到底是辦了什麼樣的教育，會積極追查了解；最重要的是，絕不容許校園裡面有暴力、霸凌等事件發生，希望所有教育工作者都能更加重視。而雖然這是個案，但絕不忽略，會好好的處理。

盧秀燕指出，從新聞、教育局通報部分，這名轉學來的小朋友，之前就有悠遊卡被偷等霸凌現象，但為何學校沒有重視？家長將孩子交給學校，學校都要積極負起責任，每個孩子都要保證在校園中快樂學習，尤其此次是「小朋友霸凌小朋友」，顯示學校辦學出了問題，目前都在積極追查。

▲男童臉部遭同儕抓傷，留下明顯鮮紅疤痕，令人心疼。（圖／東森新聞）

台中市教育局主任秘書王淑懿表示，3起案件分別由3位同學所為，目前已組成「校園霸凌防治因應小組」調查。據校方回報，悠遊卡案對方家長已有並賠償損失；抓傷臉頰案，對方家長有表示想對受傷男童致歉和賠償，目前正在協調中；而「勒脖揍肚」案，教育局已與該校進行全面檢討，檢視學校霸凌防治及輔導機制是否完備，明日教育局也會到校與校長、教師等人進行了解。