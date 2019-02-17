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影／好心收留家卻毀了！弟女友砸爛門窗家具　囂張嗆「倒洗衣粉給阿嬤吃」

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網搜小組／綜合報導

好心不但沒好報，家裡還被搞成這樣的慘況！一位網友在臉書指控阿嬤好心收留的弟弟女友，除了把家裡破壞得凌亂不堪，門窗被砸破、雜物也散落一地，還偷阿嬤的存摺；更可惡的事，原po質問對方時，弟弟女友竟然還說出「爽啊」、「倒洗衣粉煮飯給阿嬤吃」等恐怖言論，氣得原po上網揭發惡行。

▲▼ 弟弟女友把阿嬤家搞得面目全非 。（圖／翻攝自爆料公社）

▲ 阿嬤家被搞得凌亂不堪。（圖／翻攝自爆料公社）

「拜託你這個吃藥的不要再殘害我家人了。」一名女網友在臉書「爆料公社」中張貼出多張照片，表示阿嬤明明好心收留弟弟女友，對方卻將家裡破壞得面目全非，不但門窗被砸破、衣櫃東西全被翻出，床舖也被滿地雜物壓得不見蹤影。

▲▼ 弟弟女友把阿嬤家搞得面目全非 。（圖／翻攝自爆料公社）

▲原po指控弟弟女友把阿嬤家搞得面目全非 。（圖／翻攝自爆料公社）

原po表示，阿嬤當初好心收留弟弟女友，對方卻不知感恩，不但偷拿阿嬤證件存摺，還把阿嬤的床潑溼。用臉書私訊質問弟弟女友時，對方竟然直接承認，還大言不慚說「我倒洗衣粉給他煮飯的裡面給他吃」，離譜行徑讓原po無法再忍受，上網爆料表示「她要紅讓她紅個夠」。

▲▼ 弟弟女友把阿嬤家搞得面目全非 。（圖／翻攝自爆料公社）

▲原po發文、與弟弟女友對話。（圖／翻攝自爆料公社）

po文曝光後，網友們紛紛氣憤表示，「扯爆了！還有沒有良心啊」、「太過分了吧！這樣也做得下去」、「對待好心收留的老人家，怎麼能做到這種程度」。也有人認為原po弟弟可能也有問題，否則怎麼會這樣縱容女友，質疑原po沒有公開全貌，不過該貼文隨後已被刪除。

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關鍵字：女友,阿嬤,爆料公社

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