包包被偷翻！她懵看「鬼祟阿伯空手逃」…下秒懂了　曝真相：包裡有這個

▲阿伯啊！下次不要再亂翻別人的包包啦！（圖／翻攝自Dcard）

網搜小組／綜合報導

出門在外一定要小心隨身物品，一名女網友卻意外讓小偷放棄她的包包！她表示自己日前在超商吃晚餐，上廁所時就帶著貴重東西，把包包留在位子上；沒想到出來後，有個阿伯正伸手翻她的包包，只是她還來不及回神，對方就走了，讓她一頭霧水。最後原PO想到自己包包裡有樣東西，貼出照片後，其他人都笑翻。

一名女網友在《Dcard》表示，她在超商吃飯的時候，突然想上廁所，就把錢和手機放在口袋，將包包和吃到一半的晚餐留在位子上。「結果出廁所後往我的位子一看，發現有一個鬼鬼祟祟的阿北正伸手翻開我的包包」，她本來想衝上去大喊「賤人你翻屁翻！」然後打對方一巴掌時，阿伯就突然走了。

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▲原PO剛剛剪完頭髮，將兩把長髮放在包包裡。（圖／翻攝自Dcard）

原PO當場傻住「他就走了？蛤？為什麼？」接著她回到位子上，看著包包似乎懂了什麼「是因為我的包包有這個嗎？」仔細看看照片，原PO的包包微微開著，但一眼掃過去，看到的不是錢包、記事本等物品，而是「一串頭髮」，難怪嚇得阿伯拔腿就跑。

原PO事後還將兩把長髮拿出來放在桌上拍照，並忍不住直呼「我只是剛剪完頭髮啦！」其他人紛紛笑噴「阿北一個箭步趕緊衝去廟裡收驚」、「我也曾經在家裡的紙袋中放一把剛剪完的頭髮，結果被愛偷翻東西的家人看到，整個嚇死他了」、「幸好不是假人頭，不然阿伯會嚇到中風」、「原來頭髮有防盜的效果」、「裡面應該多放一個草人跟紅包袋」。

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▼原PO似乎打算捐髮，剪下的頭髮卻意外成了防盜神器。（圖／翻攝自Dcard）