免背房貸！公婆灑積蓄買透天同住　當面暗示「這事」她崩潰：嫁去當台傭？

▲女網友婚前就遇到一些婆媳問題，讓她心生恐懼。示意圖，與本文當事人無關。（圖／達志影像）

網搜小組／綜合報導

婚前就遇到婆媳溝通問題，讓她開始有點後悔答應這樁婚事了。一位女網友日前在臉書上表示，未來婆婆為了兒子，把所有的積蓄都拿去買房，讓夫妻倆不用付房貸，但卻話中有話要原po出門去賺錢，還要與公婆同住；加上雙方對於家中雜事持不同意見，卻都要聽婆婆的，讓她懷疑自己是不是只是「嫁過去賺錢的台傭」，根本沒有地位。

一位女網友在臉書「靠北婆家」中表示，最近忙婚事，因為一些瑣事和未來的婆婆有摩擦。她表示公婆為了兒子，把所有的積蓄都花光，買了一間透天給他們住，讓他們無須背負房貸壓力，「但是重點是要跟公婆住」。

她表示，婆婆很愛面子，非常願意花錢買金飾、做櫥櫃、沙發等，但卻反對他們度蜜月；不僅如此，婆婆還「規定」洗衣機一定要放在一樓，不准他們把之前就買好的洗衣機放在三樓，「這樣一樓不就有兩台了？而且洗衣機還是在外面，自己洗好的衣服都晾外面，又沒法曬到太陽，因為有封閉式雨棚，有點不方便。」

▲原po原文。（圖／翻攝自靠北婆家）

媳婦表示，婆婆和她聊天的過程中還話中有話，希望她婚後要出去工作，不要依靠她兒子。她表示她當然願意出門工作，畢竟不想整天在家面對公婆，只是這樣當面被直接告知，心裡實在有點不舒服，「讓我感覺我不是嫁進去當兒媳，而是當會幫忙賺錢的台傭。」她表示其實現在有點後悔答應這樁婚事，但是喜帖都發了，自己年紀也不小，讓她既兩難又害怕。

網友看完表示，「我寧願自己付房貸，也不想跟公婆住」、「婆婆現在心態就是 我買房子給妳住，以後就得聽我的，但也別想當少奶奶」、「妳可能要做吵架的心理準備」、「不要為了結婚而結婚，到最後還是會離婚」、「對方的態度很重要。若對方也是個媽寶，那就不要結了」、「都這麼明顯給你人生提示了，你還要走錯嗎」。

另外有人提出別的看法，表示既然雙方親友都已經接收到婚訊，取消了可能會造成大家困擾，建議「結婚一年不要懷孕，等於是試婚的生活方式，靜觀其變，若是實在無法相處，也不會因為有了孩子無法離開。一年後若先生夫家都希望妳能生小孩，妳必須考慮清楚，跟他明講，除非搬出去住，否則不要生孩子。」