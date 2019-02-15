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趴引擎蓋求妻團圓！綠帽夫「8km赴黃泉」　父淚轟狠媳：孩子都不認你

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社會中心／綜合報導

變了心的妻子，就送拿命求也求不回！桃園一名謝姓男子（47歲）與張姓妻子（42歲）結縭近20年，但近年夫妻兩人感情生變，張妻在外出軌結識小王潘姓男子，還在小年夜當天與潘男同車準備離去；謝男發現後立即趴上引擎蓋哀求妻子返家，不料潘男的好友蔡男卻不予理會，重踩油門疾駛8公里，導致謝男遭甩飛慘死。望著愛子的遺體，謝父老淚縱橫，痛斥媳婦實在太狠，對家裡毫無貢獻，還累得兒子賠上一條性命。

▲▼綠帽夫怒趴引擎蓋想擋車摔死。（圖／東森新聞）

▲愛子慘死，謝父不住落淚，怒轟媳婦「實在太狠！」（圖／東森新聞）

檢警調查，謝男與張女婚後育有2子1女，近3年來才搬回桃園老家居住，但夫妻倆卻頻頻因經濟因素而發生爭吵，張妻還在外出軌，夫妻感情實已難以維繫。小年夜（2日）晚間，張妻又離家尋找小王同歡，謝男外出尋妻時赫然發現老婆與潘男同坐在小客車內，趁著停等紅燈之際爬上引擎蓋，苦苦哀求妻子過年期間返家吃團圓飯，但人在車內的張女卻無動於衷；駕車的友人蔡男見狀後也不予理會，逕自踩下油門加速駛離，謝男就這麼趴在擋風玻璃上8公里，直到最後體力不支，終於被甩飛重摔路邊，造成嚴重顱內出血，經送醫搶救後仍於大年初二宣告不治身亡。

▲▼綠帽夫怒趴引擎蓋想擋車摔死。（圖／東森新聞）

▲謝男趴在擋風玻璃上8公里，最後被甩飛重摔落地。（圖／東森新聞）

談到媳婦，謝父難過地不住落淚，表示兒子與張女2人都有毒癮，夫妻倆搬回桃園老家後頻頻吵架，媳婦對家毫無貢獻可言，家中支出從未出過一毛錢，也不曾洗衣煮飯，每天就是跑出門玩樂，一直到夜色低垂才回家，3個孫子對於媽媽的荒唐行徑也頗有微詞、埋怨，甚至不認這個不負責任的母親。

謝父說，媳婦外遇不只一次、外遇的對象也不只一個，先前就曾在外結識男子而離家出走，兒子還曾2度包車南下屏東將妻子找回，但張女回家後依然故我；謝父見到媳婦如此模樣，心裡感慨萬千，也曾勸兒子「不如就別找了，她若要回來，遲早會自己會回來的！」但兒子對於感情、家庭執著，聽不進勸告，還是外出尋妻。

今年年初，謝男帶妻子回家後爆發口角，忍不住動粗打了她，雖然事後不斷道歉求原諒，但張女仍是選擇外出尋找外遇對象，謝男又再度跟著出去找人，沒想到卻因此丟了性命；望著兒子的遺體，謝父淚水不斷湧出，痛批媳婦「實在是太狠心！」

警方表示，謝男甩飛當下，張女與蔡男因過於驚慌而加速駛離現場，事後已經循線要求2人到案說明，並在訊後將2人依過失致死罪嫌函送法辦。

▼謝男顱內出血嚴重，經送醫搶救後仍於大年初二宣告不治。（圖／桃園市消防局提供）

▲▼綠帽夫怒趴引擎蓋想擋車摔死。（圖／桃園市消防局提供）

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關鍵字：桃園,引擎蓋,外遇,出軌,妻子,媳婦,小王

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