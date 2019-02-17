梅克爾籲北京加入中導條約　楊潔篪：中方拒絕納入軍備控制協議

▲俄軍先前對外公開9M729導彈，強調並未違反《中導條約》（INF）。（圖／達志影像／美聯社）

記者朱世凱／綜合報導

美俄相繼停止履行《中程導彈條約》（INF）後，德國總理梅克爾（Angela Merkel）16日在慕尼黑安全會議上表示，裁軍是各國都關切的問題，有關談判不該只針對美國、歐洲和俄羅斯，中國也必須包含在內。不過與會的中共中央外事工作委員會辦公室主任楊潔篪表示，「中國拒絕將中導條約多邊化，也拒絕被納入這樣的軍備控制協議。」

據美國之音報導，梅克爾說，「裁減武器和我們大家都有關，若談判除了有美國、歐洲和俄羅斯，還包含中國的話，我們當然相當歡迎。」但是楊潔篪在問答環節中強調，「中國軍力只用來自衛，不威脅任何國家，中導條約發揮過積極作用，希望美國和俄羅斯能夠回到協議中。」

▼楊潔篪。（圖／翻攝自新華網）

美媒分析指出，華府1月宣布退出《中導條約》的其中一個原因，就是擔心沒有加入條約的中國，透過部署射程超過條約限制的導彈，獲取軍事優勢。英國智庫國際戰略研究所最新報告分析，如果中國是《中導條約》簽署國，他們將有95%彈道導彈和巡航導彈都違反條約。

梅克爾表示，《中導條約》是冷戰結束的產物，約束對象只有美俄兩國，而不包含如今正崛起的軍事大國，例如中國；而中國現在擁有將近2000枚彈道導彈和巡航導彈，也該被納入約束的範圍。

中國外交部發言人耿爽本月初曾表示，中方反對美退約，同時也反對任何把中國包括在內的新條約。在被問到中國是否同意談判一項新的多邊軍控條約取代《中導條約》時，耿爽明確表示反對，「中國已多次闡明中方在中導條約問題上的立場；中方反對條約多邊化。當務之急是維護並執行好現有條約，而不是破舊立新。」

他也強調，「作為軍控與裁軍領域的重要雙邊條約，條約對於緩和大國關係、增進國際與地區和平、維護全球戰略平衡與穩定具有十分重要的意義。」