演講中狂批川普政策！梅克爾爆氣獲熱烈掌聲　台下伊凡卡「無表情」冷看

▲梅克爾參加慕尼黑安全會議。（圖／路透社）

國際中心／綜合報導

德國總理梅克爾（Angela Merkel）16日時，於慕尼黑安全會議上痛批美國總統川普的「孤立主義」，更稱多邊主義的組織不能簡單地被打破，並警告川普「在未來的核武裁軍協議、貿易跟敘利亞的問題上，歐洲不應該被排除在外」。

綜合外媒報導，一向謹慎發言的梅克爾在慕尼黑安全會議上，難得露出慷慨激昂的一面，大力指責美國在多方面的作為，也讓她在演講完後獲得與會人士的熱烈掌聲，不過聽完這番發言的白宮高階顧問、川普女兒伊凡卡則是面無表情，跟一旁拍手的他人相較起來十分突兀。

RAW:

German Chancellor Merkel at #MSC2019:



"We are proud of our cars and so we should be"

"If that is viewed as a security threat to the United States, then we are shocked"



Merkel gets standing ovation.

Ivanka Trump is unmoved. pic.twitter.com/AhnN6D7wW8 — DW Politics (@dw_politics) February 16, 2019

梅克爾先是提到，在國際秩序逐漸崩潰並分裂成小部份的問題，全球不能只是想要去擊潰，而是需要合作；她引用美國共和黨參議員雷厄姆（Lindsey Graham）的話稱，多邊主義可能會很複雜，但是它比專斷獨行好，現在的問題是，現在大家陷入像拼圖一樣散開分離的情況，然後認為每個人可以更好的自己去解決問題？應該是要設身處地為何著想，然後看看是否能夠獲得雙贏的方法。

此外，梅克爾提到，德國汽車品牌BMW的最大車廠不在巴伐利亞，而是在美國的南卡羅來納州，在當地生產並向中國供應，所以在聽到美國政府將BMW描述為對美國國家安全造成威脅時，感到十分震驚，如果有川普問題，對這個狀況感到頭痛，過來討論是最好的辦法。

梅克爾還說，川普單方面立即從敘利亞西北部撤軍的政策，會加強俄國和伊朗在該地的力量，並影響到當地的局勢；更敦促川普不要單獨決定從阿富汗撤軍，德國政府付出很多努力在說服民眾，接受於阿富汗駐聯邦國防軍的任務，若是美國撤軍了，德國很有可能被迫撤軍。

在討論道美國跟俄國退出1987年簽署的「中程飛彈條約（INF）」時，梅克爾說，裁軍是所有人關注的問題，這些談判不僅僅在美國、歐洲、俄羅斯和中國；由於莫斯科部屬了9M729巡弋飛彈，她接受了美國退出該條約的理由，而俄國也隨後跟進退出，這將會大大的影響到歐洲地區的安全。

報導中指出，美國副總統彭斯（Pence）接在梅克爾之後發表談話，他堅持稱「美國優先並不意味著美國是孤獨的」，並一再的向歐洲發起挑戰，更稱現在正是時候推出伊朗的核武協議、指責伊朗試圖進行大屠殺的罪刑，以及承認委內瑞拉唯一合法的總統為胡安•瓜伊多；此外，彭斯還要求歐盟要朝向自由邁進，呼籲德國增加國防開支，放棄從俄國建設Nord Stream 2新天然氣管道的計畫。