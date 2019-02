演講中狂批川普政策！梅克爾爆氣獲熱烈掌聲　台下伊凡卡「無表情」冷看

▲梅克爾參加慕尼黑安全會議。(圖/路透社)

國際中心/綜合報導

德國總理梅克爾(Angela Merkel)16日時,於慕尼黑安全會議上痛批美國總統川普的「孤立主義」,更稱多邊主義的組織不能簡單地被打破,並警告川普「在未來的核武裁軍協議、貿易跟敘利亞的問題上,歐洲不應該被排除在外」。

綜合外媒報導,一向謹慎發言的梅克爾在慕尼黑安全會議上,難得露出慷慨激昂的一面,大力指責美國在多方面的作為,也讓她在演講完後獲得與會人士的熱烈掌聲,不過聽完這番發言的白宮高階顧問、川普女兒伊凡卡則是面無表情,跟一旁拍手的他人相較起來十分突兀。

RAW:

German Chancellor Merkel at #MSC2019:



"We are proud of our cars and so we should be"

"If that is viewed as a security threat to the United States, then we are shocked"



Merkel gets standing ovation.

Ivanka Trump is unmoved. pic.twitter.com/AhnN6D7wW8