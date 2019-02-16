洞察號在火星設置「溫度計」　探索散發熱量及地殼內部熱流動

▲洞察號回傳的火星照片。（圖／路透社，下同）

軍武中心／綜合報導

美國太空總署的火星探測器「洞察號」12日（美東時間）將地下熱量探測儀設置在火星表面，地點距離先前設置地震計大約1公尺處。該熱量探測儀首席科學家施波恩透露，裝置將會測量火星散發的熱量，以及星球上的組成物質是否與地球相同，這些重要資訊將助益人類研究火星、瞭解太陽系所有岩石行星的構成和演變。

根據外媒報導，洞察號於2018年12月成功將地震測量儀安放在火星表面，傾聽來自星球內部的震波，幫助科學家分析火星內部不同層級的深度和構成。本次科研方面，由於火星內部的溫度與地球不同，熱量探測儀的熱探頭將從火星表面下探至大約5公尺的深度，測量星球的「體溫」以及內部熱流動。

▼洞察號升空。

洞察號於2018年5月從加利福尼亞州中部的范登堡空軍基地（Vandenberg Air Force Base）升空，同年11月在火星伊希地平原（Isidis Planitia）成功著陸，自此展開火星內部結構的探索任務。該探測器搭載3部主要科學儀器，其中地震測量儀和溫度測量裝置必須部署在火星表面，旋轉和內部結構實驗儀則不用單獨部署。

值得留意的是，洞察號與勇氣號和機遇號等火星探測器不同，屬於固定式探測器，大部分科學任務都是通過原地的鑽探實驗完成。該探測器的設計是基於鳳凰號而來，電源來自太陽能電池板。當時隨著洞察號升空的還有兩具迷你衛星（MARCO），這些衛星將作為前者的通訊中轉站。

▼洞察號登陸火星的空拍畫面。（圖／翻攝自NASA官網）