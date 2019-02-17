解放軍4／23舉辦國際閱艦式　傳南昌艦、拉薩艦將參與

▲解放軍055萬噸大驅將被命名「拉薩號」。（圖／視覺中國）

軍武中心／綜合報導

4月23日為解放軍海軍成立70周年紀念日，軍方將在山東青島外海舉行國際閱艦式，目前日本和菲律賓政府已表示將派艦艇參加。面對如此重要的場合，中國海軍會派出哪些主戰艦艇參與成為外界關注焦點，有陸媒指出，作為中國首批航母16號遼寧艦與17號山東艦將會是最受矚目的選項，而作為最強驅逐艦代表的101南昌艦與102拉薩艦也相當被看好。

報導分析，中國第一艘航母16號遼寧艦已經在1月27日完成改裝後的第一次海試，這為期七天的試驗，檢驗了該艦的改裝效果之後，將重啟讓它回歸海軍序列的程序；由於此次升級大都是指揮室佈局與電子設備等部分，因此只需進行相對簡單的海試，所以重新入列的時間不會太久。

另外；作為中國首艘國產航母，17號山東艦已進行了第4次海試，絕大部分試驗課目已達到設計效果，只需在部分項目上進行少許調整並塗刷舷號，目前也應該要啟動交付程序了。

▼遼寧艦。（圖／CFP）

報導指出，作為中國海軍未來的帶刀侍衛長，055艦的進度也相當快速，據悉，首艦將被命名為101號南昌艦，以紀念人民軍隊的誕生地；而二號艦將被命名為102號拉薩艦，這也是西藏自治區的城市首次被海軍命名一艘艦艇。

更重要的是，近期陸媒也炒熱一篇關於102號拉薩艦的報導，證實該艦已交付北海艦隊，只差在4月23日的海軍節上正式亮相，該艦與101號南昌艦雖已服役但卻均沒有噴塗舷號（在閱艦式前正式噴塗舷號）。資料顯示，055艦首批8艘已有7艘下水舾裝，最後一艘也將在近期下水。

報導也提到，中國海軍還可能會在國際閱艦式上亮相以下艦艇與戰機，095型攻擊核潛艇，該艦已完成所有試驗課目，後續量產已啟動；094B型戰略核潛艇與093B型攻擊核潛艇，這兩型可作為搭檔的新型核潛艇，已可結伴巡遊整個太平洋。

▼055型驅逐艦首次海試。（圖／翻攝自環球時報）

901型艦隊補給艦已有2艘交付海軍，必然會伴隨航母同時亮相；空警-600艦載預警機也會飛過閱艦式上空，與之搭檔的可能還會有殲-15T彈射型艦載機，以及被命名為空潛-200的新型反潛機；此外，052D、054A、056F、041G、071等也可能會相繼登場。

報導分析，在中國面臨中美關係的最關鍵時刻，以及在中國南部海域即將被美英法日澳印聯手航行的緊要關頭，解放軍可能把這次國際閱艦式當做一次展示力量與表明態度的良機；當然「逢十大慶」也是中國的傳統，今年同時舉辦2場，即4月23日海上閱艦式和10月1日陸空閱兵式，就是為了對外展示軍力藉以警告對手。

為了國際閱艦式讓中國國內外耳目一新，在近期噴塗舷號後，17號山東艦將與16號遼寧艦將先後駛往青島，參加與055艦組成海上編隊駛過觀禮台的彩排。