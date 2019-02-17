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不只愛國者飛彈！　遼寧號也被Google地圖3D抓到

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▲▼遼寧號與美軍的諾福克軍港都被Google給3D化。（圖／翻攝自影像情報分析IMINT）

▲遼寧號也被Google地圖發現。（圖／翻攝自影像情報分析IMINT）

記者林彥臣／綜合報導

Google Maps的「3D城市地圖」功能啟用之後，就被發現曝光了包括愛國者飛彈基地等台灣軍事要地機密，不過苦主可不只有台灣的飛彈基地，解放軍航母遼寧號，也同樣被3D化顯示。

臉書社團「影像情報分析IMINT」中，就有網友PO出一張疑似解放軍航母遼寧號的3D化圖象，顯然在大陸方面也面臨的軍事機密遭到Google曝光的問題。

除了遼寧號之外，網友也搜尋美國境內的軍事要地，像是美軍諾福克軍港，港口內所有停泊的軍艦也全部都被3D化顯示。

事實上，Google Earth這一類服務的「受災戶」不僅有台灣，就連美國、比利時、韓國、俄羅斯，以及澳洲等國，都曾因為Google地圖服務而被洩露軍事機密，向該公司抗議。

雖然Google在各國抗議後表明願意處理問題，但卻大多是將機密處做馬賽克等影像模糊遮蓋，不過如此的處理方式卻也間接讓其他國家知道「這裡是軍事要地喔」，也因此有部分國家政府仍對Google的處理方式感到不滿。

▲▼遼寧號與美軍的諾福克軍港都被Google給3D化。（圖／翻攝自影像情報分析IMINT）

▲美軍的諾福克軍港。（圖／翻攝自影像情報分析IMINT）

國防部長嚴德發針對這個議題則表示，國軍會請專案小組前往Google公司協商，希望對方基於國安考量能配合處理，國軍重要營區及各個戰略防護、戰略保存都有自己的一套做法，怎樣維護軍事安全、軍事發揮上，他要跟國人報告，國軍的戰略發揮有自己的作戰程序，不會影響基本戰力。

嚴德發還強調「希望法學上有些規範，要塞地區堡壘法要做規範、要塞之外重要營區檢討如何修法，把他納入一些規範，雙軌進行，要確保國家安全、軍事設施安全。」

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關鍵字：遼寧號,Google,3D,航母,軍事機密,軍武,國際軍武

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