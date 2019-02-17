　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
> >
大陸 大陸焦點 華聞快遞 特派現場 雲視頻

中美經貿談判變數多　楊潔篪：中方願採合作方式解決分歧

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼楊潔篪出席第55屆慕尼黑安全會議並發表演講。（圖／翻攝自YouTube／CGTN中國環球電視網）

▲楊潔篪出席第55屆慕尼黑安全會議並發表演講。（圖／翻攝自YouTube／CGTN中國環球電視網）

大陸中心／綜合報導

中美第六輪貿易談判在15日落幕，下輪磋商將於華盛頓登場。中共中央政治局委員、中央外事工作委員會辦公室主任楊潔篪在出席第55屆慕尼黑安全會議發表主旨演講後表示，「對於中美經貿分歧和摩擦，中方願意採取合作的方式加以解決」，但「合作是有原則的」。

楊潔篪在德國出席第55屆慕尼黑安全會議，並發表題為《倡導國際合作，維護多邊主義，推動構建人類命運共同體》的主旨演講。會後也回應了中美貿易談判相關問題。

楊潔篪表示，對於中美經貿分歧和摩擦，「中方願意採取合作的方式加以解決」，「當然，合作是有原則的」，中美貿易不平衡成因複雜，其中很大部分是由於美方對華出口管製造成；根據美國研究機構報告顯示，如果美國放寬對華出口管製到法國的水平，美對華貿易逆差可減少30%左右。

「近來，中美經貿團隊開展密集磋商，取得重要階段性進展」，楊潔篪說，「希望通過雙方繼續共同努力，推動達成互利雙贏的協議」。

楊潔篪指出，中國幾乎是所有周邊國家的最大貿易夥伴，相互間人員交往頻密，「我們正同南海沿岸國共同維護本地區和平穩定，同包括印度在內的有關國家共同推進區域全面經濟夥伴關係協定談判」；事實證明，「只要域外勢力不挑事，不搞雙重標準，亞太地區就會風平浪靜，世界將會更加安全」。

根據了解，第六輪中美經貿高級別磋商15日落幕，劉鶴與美國貿易代表萊特海澤（Robert Lighthizer）、財政部長梅努欽（Steven Mnuchin）所帶領的兩國代表團，經過14、15日密集磋商，取得階段性進展。

《新華社》報導指出，中美對技術轉讓、知識產權保護、非關稅壁壘、服務業、農業、貿易平衡、實施機制等共同關注的議題以及中方關切問題進行了深入交流。由於中美貿易戰「休兵大限」將至，雙方商定，下週將在華盛頓繼續進行經貿談判。

楊潔篪指出，今年是中美建交40週年，自毛澤東主席、周恩來總理和尼克森總統（Richard Milhous Nixon）打開中美交往大門以來，兩國關係40多年來雖歷經風雨但始終向前發展，取得了歷史性成就，給兩國人民和世界人民帶來了實實在在的好處，「美方應該從兩國人民根本利益出發，切實貫徹落實好兩國元首的重要共識」。

ET快訊
7黑衣男麥當勞陪玩1句話嚇跑家長　男傻眼：姪女瞬間變邊緣兒
林俊傑「夜店妹趁合照偷親PO網」認受傷：覺得女人怎這麼賤

關鍵字：中美貿易戰,貿易談判,楊潔篪,慕尼黑,德國,劉鶴

點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

影／滿臉雀斑超嚇人！ZARA廣告模特兒掀「辱華爭議」　官方回應了

港女收入力增　73%人挺「男主內、女主外」

中美經貿談判變數多　楊潔篪：中方願採合作方式解決分歧

影／大媽偷4.5萬貂皮外套！隔天返店問「扣子怎扣」　警看傻抓走

嚇傻！高速公路「帥氣迴轉」一次佔4道　巴士在車陣中勇敢「逆向行駛」

習近平：「依法治國」是「定海神針」　絕不搬別國模式

愛奇藝台灣站春節流量漲200%！《皓鑭傳》坐第一

華聞快遞／2022年元旦起　年終獎金併入綜合所得繳個稅

微信、抖音靠邊站　「學習強國」App陸下載量最高

台青西遊記／台灣女生的廈門花藝夢　堅持「總有一天會到手」

拿報夾狂打80歲嬤頭破血流　兇嫌到案：我叫她下跪她不聽 更新1

不爽看診延誤！3病患直闖診間　高分貝怒吼：醫生最大啊？

王嘉爾跳《Ddu-Du Ddu-Du》超可愛　結尾變少林寺舞還狂喊：Lisa！

逛最便宜水準書店老闆狂塞書　蔡英文拿到「溢出來」眼神死

陌生男問「祖先哪來的？」逼下跪　80歲阿嬤遭狠毆2分鐘破頭斷腿

24歲苗栗青年戀上75歲英國老爹　爸暖送祝福...情人節後互訂終身

炎亞綸「飛輪海主唱」認證　揭當金雞母內幕...上一組要先走！

中華電信董事長嗆完「別惹我！」　遠傳、台灣大推311、299吃到飽

應采兒首度回應二胎消息！　笑稱：Jasper想要哥哥姊姊

女兒結婚1年多未懷孕！調身體後有喜 媽得知後反應超High...爸撇頭偷拭淚

影／滿臉雀斑超嚇人！ZARA廣告模特兒掀「辱華爭議」　官方回應了

港女收入力增　73%人挺「男主內、女主外」

中美經貿談判變數多　楊潔篪：中方願採合作方式解決分歧

影／大媽偷4.5萬貂皮外套！隔天返店問「扣子怎扣」　警看傻抓走

嚇傻！高速公路「帥氣迴轉」一次佔4道　巴士在車陣中勇敢「逆向行駛」

習近平：「依法治國」是「定海神針」　絕不搬別國模式

愛奇藝台灣站春節流量漲200%！《皓鑭傳》坐第一

華聞快遞／2022年元旦起　年終獎金併入綜合所得繳個稅

微信、抖音靠邊站　「學習強國」App陸下載量最高

台青西遊記／台灣女生的廈門花藝夢　堅持「總有一天會到手」

黃偉哲憂心5000名流浪警　徐國勇保證絕對不會：已指示精算人力

鄭文燦秘書被保全攔爆怒「一定要認識我」該好好耍特權　網譏：好大的官威

剛說《角頭3》古天樂、孫紅雷確定出演　爆「大反轉」經紀人打臉

高雄又有超級大咖明星要來　韓國瑜賣關子：台灣影歌視三棲

老伯「爆眼吐長舌」趴窗看屋內　午後一聲轟雷…工人嚇壞：好險把祂帶走了

鬥牛被灌「黃湯」振士氣　一進場就「發酒瘋」撞死主人

最狂安太座！老公「10萬千鈔雨」發紅包：抓多少領多少　妻一跳進帳5位數

我還有梗沒用到　灌籃王拉文有意再參加灌籃大賽

IN・美妝／超美的乾燥玫瑰色！網友都搶翻天的CANMAKE腮紅#16

中油明日起汽油調降0.1元、柴油調漲0.4元

大陸熱門新聞

臨盆才驚覺懷孕　女堅稱還是處女

罰寫惡夢掰　寫字機器人年後狂銷

港鐵「初戀女友」照瘋傳！20歲..

男直播BBQ燒石虎 遭警察逮..

他養10億「蟑螂大軍」吃50噸..

1萬3紅包錢被挪用　兒子告贏老..

畢業三年得癌年輕人：能者多勞是..

逆天工程雅西公路　高低差達73..

台灣女生廈門花藝夢　堅持，總有..

「從小喝到大」神奇椰汁遭撤廣告..

以權謀財色　網路沙皇落馬遭雙開

帥哥醫生　幫蘋果做「心臟縫合」

孕婦臨盆老公突然不見...竟是..

清新人妻不寡欲　產子「誰先到就..

更多熱門

相關新聞

中美談判共識寫進「諒解備忘錄」

中美貿易協商將於下周繼續在華盛頓特區進行。美國總統川普也指出，他可能會延長3月1日的談判期限，「中美已經比之前都還要更接近貿易協定的達成，如果貿易協商達成共識，我會很榮幸的把關稅撤銷。」此外，雙方也願意將一些已達成的共識寫進「諒解備忘錄」（memorandum of understanding）。

陸媒揭中美貿易談判「5大關鍵」

中美貿易協商有望　道瓊大漲443點

中美經貿磋商落幕　下周繼續談

柏林交響樂與金山高中管樂團相遇

讀者迴響

發燒話題

橋本有菜 華航罷工 文化大學失火 愛紗離婚 鈕承澤 嵐Arashi 昆凌懷孕 流感 王令麟 唐鳳家暴 孫其君 郭婞淳退休 廖峻中風 林俊傑演唱會 習近平 王令麟 肉圓惡爸 玄彬孫藝真 長榮空姐 王令麟 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 米津玄師 陳昱安 地震 王令麟 KKBOX風雲榜 普悠瑪內幕 李光洙認愛 比基尼登山客 倒吊子檳榔 張柏芝 劉詩詩吳奇隆 王令麟 防彈少年團BTS JHBL 優適活 誰摔死了李新 王令麟 嚴凱泰逝世 網紅空姐 徐若瑄 周子瑜 孫安佐 王令麟 蔡英文 吳寶春 黃曉明 安迪 袁惟仁昏迷 丁守中 王令麟 木村拓哉 戴資穎 膝蓋痛 柯文哲 柯P 王令麟 林書豪 九二共識 董梓甯 館長 王令麟 傅崐萁 高嘉瑜 韓國瑜 賴清德 王令麟 林佳龍 西野加奈 金庸病逝 王心凌 王令麟 郭泓志引退 聲林之王 蒼井空 王令麟 興富發 東森寵物雲 劉寶傑 港珠澳大橋 王令麟 趙麗穎馮紹峰 費玉清引退 吉澤明步 王令麟 理科太太 S.H.E 范冰冰 鄧超孫儷 蔡依林 泫雅 E'Dawn 王令麟 林青霞 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 颱風即時 王令麟 秦偉性侵 聲林之王 吳宗憲 周湯豪 統一發票 王令麟 迪麗熱巴 福原愛 希爾思評價 五月天 馬如風猝逝 鹿晗關曉彤 王令麟 林志玲言承旭 郭雪芙 王令麟 蔣友柏離婚 川普 停班停課 陳偉殷 王令麟 草莓網 林宥嘉 蕭敬騰 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 王令麟 火星 波多野結衣 飛碟 宋仲基宋慧喬 信用卡比較 王令麟 X檔案 田中千繪 賈靜雯修杰楷 王令麟 綜藝玩很大 四葉草 周杰倫 隋棠 王令麟 曾莞婷 刮刮樂 尼斯湖水怪 周天成 王令麟 聲林之王 盛竹如 希爾思 乃木坂46 王令麟 動物王國 新垣結衣 5566 威力彩 王令麟 楊冪離婚 王柏融 王令麟 金門防疫戰 彭政閔引退

熱門新聞

甜笑妹半球照外流！爸點開大驚：是我女兒

百隻鬼王纏身！太子顯靈：敢動我妹…鬼秒消失

30秒支解！鹿耳門百人飛撲春牛分屍

臨盆才驚覺懷孕　女堅稱還是處女

Ashly後悔答應求婚！列尼克3罪狀

失戀女墜樓亡！護理師救不回…廟公曝真相

搭普悠瑪約正妹吃午餐　網看傻眼

蕭敬騰「不知阿嬤過世」被說惡魔

感冒多喝水？她曝「抗病神招」好超快

課長性騷3女員工惹怒韓國瑜　結果出來了

網瘋傳：雞排妹「親密片遭惡男流出」

林俊傑「夜店妹趁合照偷親PO網」

研所考差上淡江　交往6年女友劈腿

研究：地底下有山　比聖母峰還大

飛機上偶遇楊冪！素顏真面目曝光

更多

最夯影音

更多

拿報夾狂打80歲嬤頭破血流　兇嫌到案：我叫她下跪她不聽 更新1

不爽看診延誤！3病患直闖診間　高分貝怒吼：醫生最大啊？

王嘉爾跳《Ddu-Du Ddu-Du》超可愛　結尾變少林寺舞還狂喊：Lisa！

逛最便宜水準書店老闆狂塞書　蔡英文拿到「溢出來」眼神死

陌生男問「祖先哪來的？」逼下跪　80歲阿嬤遭狠毆2分鐘破頭斷腿

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【首購族的愛】

超搶手！ 這價格帶很可以！激推本週熱門搶手房，符合你需求的好房！

過年到！最強刮神是你嗎？

蒐集新春圖示開刮，日日抽7-11熱咖啡，週刮蘋果AirPods還有澳門機票大獎拿不完！

雲端最有錢 讓你變有錢

每周一、周三下午1點10分鎖定ETtoday準時播出

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新聞雲股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面