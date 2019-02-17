中美經貿談判變數多　楊潔篪：中方願採合作方式解決分歧

▲楊潔篪出席第55屆慕尼黑安全會議並發表演講。（圖／翻攝自YouTube／CGTN中國環球電視網）

大陸中心／綜合報導

中美第六輪貿易談判在15日落幕，下輪磋商將於華盛頓登場。中共中央政治局委員、中央外事工作委員會辦公室主任楊潔篪在出席第55屆慕尼黑安全會議發表主旨演講後表示，「對於中美經貿分歧和摩擦，中方願意採取合作的方式加以解決」，但「合作是有原則的」。

楊潔篪在德國出席第55屆慕尼黑安全會議，並發表題為《倡導國際合作，維護多邊主義，推動構建人類命運共同體》的主旨演講。會後也回應了中美貿易談判相關問題。

楊潔篪表示，對於中美經貿分歧和摩擦，「中方願意採取合作的方式加以解決」，「當然，合作是有原則的」，中美貿易不平衡成因複雜，其中很大部分是由於美方對華出口管製造成；根據美國研究機構報告顯示，如果美國放寬對華出口管製到法國的水平，美對華貿易逆差可減少30%左右。

「近來，中美經貿團隊開展密集磋商，取得重要階段性進展」，楊潔篪說，「希望通過雙方繼續共同努力，推動達成互利雙贏的協議」。

楊潔篪指出，中國幾乎是所有周邊國家的最大貿易夥伴，相互間人員交往頻密，「我們正同南海沿岸國共同維護本地區和平穩定，同包括印度在內的有關國家共同推進區域全面經濟夥伴關係協定談判」；事實證明，「只要域外勢力不挑事，不搞雙重標準，亞太地區就會風平浪靜，世界將會更加安全」。

根據了解，第六輪中美經貿高級別磋商15日落幕，劉鶴與美國貿易代表萊特海澤（Robert Lighthizer）、財政部長梅努欽（Steven Mnuchin）所帶領的兩國代表團，經過14、15日密集磋商，取得階段性進展。

《新華社》報導指出，中美對技術轉讓、知識產權保護、非關稅壁壘、服務業、農業、貿易平衡、實施機制等共同關注的議題以及中方關切問題進行了深入交流。由於中美貿易戰「休兵大限」將至，雙方商定，下週將在華盛頓繼續進行經貿談判。

楊潔篪指出，今年是中美建交40週年，自毛澤東主席、周恩來總理和尼克森總統（Richard Milhous Nixon）打開中美交往大門以來，兩國關係40多年來雖歷經風雨但始終向前發展，取得了歷史性成就，給兩國人民和世界人民帶來了實實在在的好處，「美方應該從兩國人民根本利益出發，切實貫徹落實好兩國元首的重要共識」。