密西西比家庭糾紛引槍擊釀4死　男嫌挾人質與警對峙12hrs落網

BREAKING UPDATE: Hostage situation now over. Waiting to learn more details. Picture taken from scene by neighbor. pic.twitter.com/xKUxG2A29n — Reggi Marion WLBT (@ReggiMarion) 2019年2月16日

▲ 嫌犯挾持人質長達12小時。

國際中心／綜合報導

美國密西西比州克林頓市（Clinton）16日發生一起歹徒挾持人質的槍擊事件，警匪雙方對峙長達12小時之久，造成4人死亡，2名孩童順利逃出，1名嫌犯落網。

克林頓市發言人瓊斯（Mark Jones）指出，這起事件發於當地時間16日淩晨2時30分左右，位於克林頓市一間住宅內，因家庭糾紛而引起，持續大約12小時，造成4人死亡，但並未說明其他細節。一名目擊者表示，案發現場根本是「戰場」。

密西西比州調查局（MBI）表示，嫌犯已經被捕。克林頓市警察局長海曼（Ford Hayman）則指出，在挾持案件落幕以前，遭綁屋內的2名孩童就已經被釋放。

MBI負責人普洛斯（Johnny Poulos）表示，密西西比州調查局接手此案是因為警方也涉及槍擊，但並未提供警方開槍的具體原因。

▼ 遭綁的孩童被釋放。