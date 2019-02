密西西比家庭糾紛引槍擊釀4死　男嫌挾人質與警對峙12hrs落網

BREAKING UPDATE: Hostage situation now over. Waiting to learn more details. Picture taken from scene by neighbor. pic.twitter.com/xKUxG2A29n

▲ 嫌犯挾持人質長達12小時。

國際中心/綜合報導

美國密西西比州克林頓市(Clinton)16日發生一起歹徒挾持人質的槍擊事件,警匪雙方對峙長達12小時之久,造成4人死亡,2名孩童順利逃出,1名嫌犯落網。

克林頓市發言人瓊斯(Mark Jones)指出,這起事件發於當地時間16日淩晨2時30分左右,位於克林頓市一間住宅內,因家庭糾紛而引起,持續大約12小時,造成4人死亡,但並未說明其他細節。一名目擊者表示,案發現場根本是「戰場」。

密西西比州調查局(MBI)表示,嫌犯已經被捕。克林頓市警察局長海曼(Ford Hayman)則指出,在挾持案件落幕以前,遭綁屋內的2名孩童就已經被釋放。

MBI負責人普洛斯(Johnny Poulos)表示,密西西比州調查局接手此案是因為警方也涉及槍擊,但並未提供警方開槍的具體原因。

▼ 遭綁的孩童被釋放。

BREAKING UPDATE: Police confirm children rescued from home. Picture taken by neighbor and WLBT viewer. Police also confirm shots were fired early this morning. No reports of anyone being hurt right now. Details still developing. Negotiations still underway. pic.twitter.com/TEDJOeYOzi