可隨時攻擊沖繩與關島美軍！美智庫又發現北韓秘密飛彈基地

▲北韓領導人金正恩與美國總統川普即將於越南再度舉行高峰會。（圖／朝中社）



國際中心／綜合報導

全世界都在關注的川金二會即將於27日、28日在越南河內舉行，為了促成朝鮮半島無核化，韓美朝三方無一不慎重以待。然而美國智庫「戰略與國際研究中心（CISI）」卻在15日發表報告指，北韓境內仍有20個未公開的飛彈基地，甚至配置射程長達3000公里的舞水端飛彈，隨時可以突襲沖繩與關島的美軍基地，直接打臉美國總統川普。

根據《產經新聞》報導，美國智庫CISI 15日發表報告表示，北韓在距離南北韓軍事分界線250公里處，設置了一個從未公開過的飛彈基地，並稱該基地是為了先發攻擊駐地沖繩與關島的美軍基地等東亞標的物而建設，甚至設有遠程彈道飛彈舞水端。

此外，報告也稱，該基地只是北韓從未公開的20個飛彈基地中的其中一個，分析北韓根本無意去核，美朝間的無核化協議到頭來可能也只是一場空。

事實上，CISI 1月才提出報告稱，在南北韓非武裝地帶（DMZ）北邊約209公里處，發現一處名為新五里的飛彈基地，是北韓人民軍戰略火箭部隊飛彈旅總部。該份報告的研究作者車維德（Victor Cha）認為，新五里飛彈基地是北韓戰略飛彈武力的支柱，即便金正恩已經公開在國際媒體面前摧毀核子設施，但他們仍擁有作戰能力。