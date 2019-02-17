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以為去渡假　英國母女「棄夫出國」淪為ISIS成員：我們想回家

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▲▼ISIS破壞伊拉克摩蘇爾的清真寺建築。（圖／達志影像／美聯社） 

▲圖為ISIS破壞伊拉克摩蘇爾的清真寺建築。（圖／達志影像／美聯社）

國際中心／綜合報導

來自英國的一家人2014年決定出國，她們聲稱，當時以為是到土耳其渡假，怎料最後卻抵達敘利亞並意外加入ISIS。如今，母親與女兒都希望回到英國，卻難以得到幫助，「我們想回到原本的家庭，希望孩子過著正常的生活。」

51歲的母親贊納普（Safiya Zaynab）以及分別為29歲與17歲的女兒阿斯拉姆（Shabina Aslam）、薩巴爾（Alireza Sabar）來自英格蘭曼徹斯特。她們2014年離開英國，上個月接受電視採訪，更進一步的詳細身分則被《每日電訊報》揭露，她們現今都很想念獨立的生活。

阿斯拉姆表示，她曾在敘利亞哈金鎮（Hajin）附近被「敘利亞民主力量」接走，「我們都想念以前的生活，我們想念自由、獨立，不會有恐懼。」她說，想回到英國，讓自己的孩子能過上正常的日子。

A British family who left the UK for Syria have begged to come home, saying they joined the terror group by accident.

Daily Mail 發佈於 2019年2月15日 星期五

據了解，阿斯拉姆與薩巴爾都有自己的孩子。阿斯拉姆的丈夫在1年前遇害，「你不能相信任何人，我們要求敘利亞以及伊拉克人讓我們離開，但沒人想幫助。文化完全不同。」

阿斯拉姆補充，阿拉伯人從不幫助婦女，只想著要她們結婚。回想過去，她當時不知道自己要去敘利亞，而是以為會前往土耳其，「我們來渡假，結果變成這種局面。我不知道為什麼會這樣，沒人向我解釋過。」

贊納普的老公仍住在英國，他受訪時說，他與妻子2014年就分手，以為對方一直住在阿烏地阿拉伯，「4年前她們離開我，這就是故事的結局，她跟我在一起不開心。」他又說，老婆與孩子都不是勇敢的人，性格其實非常軟弱，「我不認為她們會加入伊斯蘭國。」

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關鍵字：ISIS,英國

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