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30cm「超巨黑蠍」從行李架爬出！　機內乘客看牠「就在頭頂上」嚇瘋

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▲▼（圖／翻攝自Instagram／karimtaslim）

▲30cm超巨蠍在機艙裡爬。（圖／翻攝自Instagram／karimtaslim

國際中心／綜合報導

印尼獅航（Lion Air）一架班機於14日晚間，從印尼起飛後要在雅加達降落時，機內坐在第19排的乘客頭頂上的行李架，突然爬出一隻目測約有13英吋（約30公分）的「黑色蠍子」，引起機艙內一陣恐慌。

根據外媒報導，事發當時一名婦女正將行李架打開，一隻超巨黑色蠍子突然從縫隙中鑽出，坐在第19排的乘客看到瞬間傻眼，並以最快的速度從位置上衝出，引起機組人員的關切以及其他乘客的恐慌。

蠍子現身沒多久後又再度消失，整個機上的人都在找這個不速之客但卻沒有結過。乘客塔斯林說（Karim Taslin），飛機停下後大家都站起要拿行李，他和另外一對老夫妻坐在19排，而蠍子就這樣突然出現在頭頂上，蠍子在大家還沒反應過來時就不見了，雖然他大聲呼救，但是因為走道都是人，機組人員花了一些時間才到達位置。

報導中指出，這隻蠍子被推斷至少在這架飛機內生活1星期以上；對此，獅航也在15日時發出一份聲明表示，飛機內部已經進行清理，以確保沒有任何生物，並稱該生物看起來「像是蜘蛛」，並非乘客所描述的蠍子。

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關鍵字：印尼,獅航,蠍子,蜘蛛,機艙,東南亞要聞

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