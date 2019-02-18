談年改爭議　鄭文燦：失敗的社會溝通進程佈局較不細緻

▲桃園市長鄭文燦。（圖／記者李毓康攝）



記者陶本和／台北報導

桃園市長鄭文燦18日接受廣播節目訪問，針對蔡英文政府年金改革的議題指出，這是比較失敗的社會溝通、改革佈局，失敗不是對或錯，而是改革的進程佈局比較不細緻。

有關年金改革對於民進黨政府的執政影響，鄭文燦表示，年改的出發點是希望年金永續、世代正義，簡單講就是國家付得起，下一代領得到，資深公務員跟資淺公務員都領得到，是在找一個平衡點。

鄭文燦也坦言，改革幅度對於既有的軍公教帶來衝擊，有的大有的小，改革步伐不一致，軍人方面為了穩定軍心，因為有轉業的性質，有另一個人生或專長，「警察我認為是改太多了，警察基本薪俸比較低。」

鄭文燦指出，改革議題也有被扭曲，很多的說法是不正確資訊，有些反年改的資訊確實不正確，造成執政上的誤會；他認為，相對來說，是比較失敗的社會溝通、改革佈局，而這失敗不是對或錯，是改革進程佈局比較不細緻。

對於敗選至今的檢討問題，鄭文燦表示，前行政院長賴清德在敗選的檢討報告中，基本上都觸及核心問題，裡面也談到很多他的看法，包括年金改革、一例一休、同婚爭議等；不過他認為，改革是沒有辦法一步到位的，社會上有不同價值、利益在衝突。

因此鄭文燦認為，要穩健改革，有時候回想民主化的過程，李登輝總統時代，是分期付款的改革，也許時間上有點久，但現在的政治希望速度快一點，在速度快的情況下，共識的方式，需擬定未來穩健執政的策略。