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華航董座只聽桃園市長的話？　鄭文燦要求查出放話人

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▲▼華航機師罷工,勞資第四次座談會議後記者會,簽署協議後罷工正式結束,桃園市市長鄭文燦,華航董事長何煖軒。（圖／記者季相儒攝）

▲桃園市市長鄭文燦與華航董事長何煖軒。（圖／記者季相儒攝）

記者陶本和／台北報導

針對華航機師罷工事件，當時外傳交通部管不動華航董事長何煖軒，他只願聽桃園市長鄭文燦的話。對此，鄭文燦18日接受廣播訪問時表示，此話對他有傷害性，不管誰講的都要負責，交通部應該要查出來。

有關華航機師罷工事件期間，外界揣測造成鄭文燦跟何煖軒鬧翻？鄭文燦表示，他沒有干涉過華航公司治理，是公事公辦，沒有私人問題，他個人不鼓勵罷工但也尊重合法罷工權，由於桃園市政府不是華航上級單位，對於華航此次採取強硬談判方式，導致協商時間延長。

另外，有關華航機師罷工落幕，交通部政次王國材被認為是最大功臣，可望接任華航董事長。鄭文燦表示，華航後續針對損失、談判還有復原工作要處理，針對華航治理的問題也應該內部檢討，就他了解，沒有人討論到人事調整。

至於各界質疑該事件中，也傳出綠營派系鬥爭問題，鄭文燦強調，執政會有問題就是大家太過於用位子看問題，他認為華航的問題不是只有換董事長就能解決，但交通部應該檢討。

至於交通部內部在罷工期間對媒體放話，交通部管不住何煖軒，他只願聽鄭文燦的話。鄭文燦坦言，這話對他有傷害，不管是誰講都要負責，交通部應該要查出來。

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關鍵字：鄭文燦,桃園,桃園市長,民進黨,華航,何煖軒,華航機師罷工

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