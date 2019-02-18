桃市府女秘書罵保全「真的很靠北」　鄭文燦怒：她當下就辭職了！

▲桃園市政府工務局吳姓女秘書因對保全耍官威請辭獲准。（圖／擷自詹江村臉書）

記者楊熾興／桃園報導

桃園市政府工務局吳姓女秘書赴桃園燈會，因為沒配戴識別證，被剛來3天的新保全攔阻，事後吳女在臉書批評保全「真的很靠北」，還說自己「該耍特權時沒好好發揮」要自我檢討，吳女誇張行徑也紅到網路社群，市府當下進行查證，認為吳女此舉不妥要求「自請處分」，吳姓秘書也隨即離職獲准。

▲市長鄭文燦強調該名女秘書行為完全錯誤。（圖／桃園市政府提供）

市長鄭文燦18日對此事澄清，他說這名工務局年輕秘書剛到任，並非市長秘書，強調她的「行為完全錯誤」，基本上市府幕僚和同仁，對待所有包括基層公務員、民眾都是客客氣氣，這是桃園市政府一貫作風，「誰違反這個禁令，誰就必須離職」，並且強調這個秘書當下就辭職了！

這名吳姓秘書日前她在臉書抱怨，有媒體與桃園觀傳局約訪，卻無法順利停車，她恰巧目睹，因此出面請保全放行，保全卻回應「我才來三天根本不認識妳，我不能聽妳的指令」讓她大傻眼，事後忍不住開譙，「這句話真的很靠北！難道你是新人就可以不聽指令？難道你沒看過局長就可以不聽局長的話？」

市議員詹江村也在臉書發文起底吳，發現她曾選過台南市議員落選，先到高雄市政府任職，後來才到桃園市府任職，此文一出不斷網友轉貼，不少人都諷刺吳女「好大的官威」。詹江村也批評，「來桃園沒有多久，難怪妳不知道我，還敢親自來我的版面回嗆，還說什麼批評妳的人是網軍」、「官威還大到可以親自打電話給主秘，要求以後所有的保全要認識她那張臉。還說她們高雄不會有這種事發生。我看你才要好好的認識我詹大議員這張臉吧！」

市府新聞處長詹賀舜指出，吳姓秘書對於其言論，事後感到後悔，目前也已經立即刪除文章，吳後來也說自己沒有配戴識別證，對於自己的言論深感抱歉。