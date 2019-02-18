好大的官威！桃工務局女秘書「一定要認識我」　鄭文燦：她已離職





▲桃園市長鄭文燦。（圖／記者林敬旻攝）

政治中心／綜合報導

桃園市府工務局一名吳姓女秘書日前抵達燈會現場時，因為保全不認得她，不肯放行車輛，使她怒到在網路上PO文表示，自己該耍特權時都沒有好好發揮，引來網友回擊「真是好大的官威啊！」針對此事，桃園市長鄭文燦18日上午說，市府同仁對民眾應客客氣氣，誰違反這個禁令，誰就該離職，而這名女秘書確實也在當下就離職了。

這名吳姓女秘書日前在臉書上表示，要前往燈會主燈區時，保全將媒體車子攔了下來，她去請保全放行時，對方回答「我才來三天根本不認識妳，我不能聽妳指令」。保全這句話似乎點燃了吳姓女秘書的怒火，所以痛批「這句話真的很靠北，難道你是新人就可以不聽指令？」

此外，吳姓女秘書也說，此外她也在臉書發文表示，一定是自己平時處事太過低調，以至於每天在那裏出出入入，保全竟然不知道她是養工處上級單位，「這件事讓我深深反省了一下，結論就是我做人太客氣了，該耍特權都沒有好好地發揮！所以我事後打電話給主秘，請他讓所有保全一定要認識我，我每天都在那裏進進出出，千萬不要再跟我講那些鬼話了。」

▲吳女臉書文章。（圖／翻攝自臉書）

吳姓女秘書的文章被網友轉貼到臉書社團「爆料公社」後，引起了軒然大波。網友們紛紛表示，「好大的官威啊」、「身為桃園人感到丟臉」、「大頭症」、「進出門口就保全最大了，難道要隨便放人嗎？」、「所以她是那位啊」、「應該是要表揚保全吧，沒有隨便放行，很盡忠職守」。

對此，桃園市政府新聞處長詹賀舜指出，該名秘書當天是急於處理媒體朋友的聯訪及停車事宜，係基於職責所在，協助市府建立友善關係。對於臉書PO文引發各界關切，已深切檢討，並自請處分。

鄭文燦也在18日接受廣播節目專訪後提到，吳女是剛到任的工務局秘書，並非市長秘書，且對方的行為完全錯誤，因為市府同仁、幕僚應對民眾、基層公務員客客氣氣，這是桃園市府一貫的作風，若有誰違反這個禁令，誰就應該要離職，吳女的行為完全錯誤，當下就辭職了。

▲陳致豪為自己的工作權益申訴，但又怕日後會遭遇危險。（圖／東森新聞）

吳女立刻辭職的消息，不免讓人聯想到今年1月另一名鬧事官員。澎湖國家風景區管理處長陳志賢在今年1月10日喝醉，欲上台借用演出樂手吉他，結果遭到制止後，怒嗆飯店員工「志賢不爽了」、「你這樣不給志賢面子」、「今天是張副董說要挺我我才來」，甚至打給飯店張姓副董說「不給我面子我要離開了」，影片曝光引起網友熱烈討論。

事後，觀光局也針對陳志賢的個人行為造成機關形象受損，加上陳自請處分，予以「記過兩次」行政懲處。另外，林佳龍也致電觀光局長周永暉，要求要將該位處長調離現職。