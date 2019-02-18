「流浪警察」壓跨縣市財政？鄭文燦籲預算中央、地方各半

▲桃園市長鄭文燦。（圖／記者林敬旻攝）



記者陶本和／台北報導

針對中央增補警力造成六都財政負擔，台南市長黃偉哲日前也有共鳴，並提出「流浪警察」需要正視等問題。對此，桃園市長鄭文燦18日表示，警力增加是好事，承諾絕不會拒收，相信中央跟地方可以協調好，不會有「流浪警察」，在預算方面則希望中央、地方各半。

針對黃偉哲提出的「流浪警察」問題，鄭文燦18日接受廣播訪問時表示，3年多前地方警察缺額很多，不過去年10月到今年10月，會有5000多位警察分到六都及其他縣市。

鄭文燦進一步表示，一位警察每年薪資平均是100萬元，依桃園市為例，警政署預計撥補桃園市722名基層警察、暴增近4倍，預算將增加7.7億餘萬元，人事經費累計4年下來，預算將增加近30億元。

鄭文燦指出，警力增加是好事，絕對不會拒絕，但希望是中央補助，在行政院方面，已經由副院長陳其邁協調，不可能會發生警察受訓卻分發不了的狀況。

鄭文燦希望，警察預算最好是中央、地方各半，至於台中市希望中央全部買單，台南市則也是希望中央可以幫忙分擔。

在新北市長侯友宜方面，鄭文燦說，他因為當過警政署長，所以他說他不敢反對，但錢希望中央出，各地方主張不同，當初警察不夠大家要人力，現在給了大家又要錢，但對中央還是有信心，相信會解決。