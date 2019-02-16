影／13歲女癲癇發作！勇警搶救撞傷腿　暖心喊「很值得」：我只想著救人

地方中心／新竹報導

一名13歲女孩日前在竹東鎮中山橋河堤旁癲癇發作，不僅情緒不穩，身體也不斷顫抖並揮舞著雙臂，雖然當時有民眾在旁協助，但警方到場後發現民眾快要控制不住，不顧自身安危直接跳過河道幫忙，但他也因此在過程中不慎跌倒，左腳重擊到對岸河堤。對此，警方也暖心表示，「當時我只想著救人，只要人救到了一切都值得。」

▲英勇的警方救人時，不小心撞到左腿。（圖／記者陳凱力翻攝，下同）

竹東分局竹東派出所日前接獲報案指稱，一名小女孩在中山橋河堤旁需要協助，而當時劉姓、黃姓兩名員警到場後發現，13歲的女孩在河堤旁不斷抽蓄，身體顫抖、情緒也相當不穩，還不斷揮舞雙臂，雖然有一名民眾在旁協助，但劉警眼看民眾快控制不住，擔心女孩安全，就不顧自身安危，縱身一躍跳過河道並即時控制狀況，而黃警也立即連繫救護車及女孩家屬到場。

劉警在跳過河道的過程中，因河堤過寬，躍河時不慎跌倒，導致左腳重擊對岸河堤，褲子都被扯破了，但他也暖心表示：「當時我只想著救人，只要人救到了一切都值得。」此外，女孩經送往醫院治療後，已經沒有大礙，而女孩的母親也相當感謝警方即時保護她女兒生命安全，挽回寶貴生命。

▲▼劉警的腳因此不慎受傷。

▲劉警表示，當時自己只想著救人。

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