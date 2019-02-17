處女座女友半小時變出4菜1湯想做飯！金牛男「別那麼麻煩」　網：直接嘟蕊

▲原PO說，「每個吃過我煮的都說好吃，我也想讓他嚐嚐我的手藝啊！」（圖／示意照）

網搜小組／綜合報導

一名處女座女網友一直想煮飯給金牛座男友吃，「為什麼他都一直說別那麼麻煩，不用了，我下次是不是該直接煮好拿給他吃？」有網友認為，「金牛不喜歡表達意見，直接嘟蕊（台語，指送過去）就對了。」但原PO回應，前任的水瓶座男友不喜歡她先斬後奏，她被分手後現在會怕。她聽完網友的意見後也做出一個決定。

原PO今天（17日）在「爆怨公社」臉書社團尋求大家的意見，根據她貼出和男友的對話截圖，以下為雙方聊天內容：

原PO：我想不到我們要吃什麼了欸，還是我煮給你吃？

男友：嗯嗯，不錯喔，爸爸還稱讚妳。不用煮給我吃，別這麼麻煩。

原PO：不會麻煩啊，我煮飯很快，而且保溫盒裝一下就好了。

男友：沒關係啦，不用的，所以妳現在回家了是嗎？

原PO：沒有，我還在姊姊家，那你要帶我去吃什麼？

男友：我再想想。

▼原PO想做飯給男友吃，但一直被對方婉拒。（圖／達志／示意圖）

有人說「金牛不喜歡表達意見，直接嘟蕊就對」；原PO回，「以前我都是先斬後奏，後來交了水瓶男友，他不喜歡這樣，他要事先溝通好，但是我依然故我，所以他提分手，原因是他不想要我再為他做任何事，所以現在會怕。」

該網友繼續說，「每個男人都是獨一無二，生長的環境也都不同，水瓶男不愛，可能是環境或工作使然；也許水瓶男不愛的，金牛男愛死，雖然金牛的反應很慢。」原PO回，「我朋友要我收斂我的個性（對別人太好），所以我都被他們說我反而像媽媽不像女友，（因為照顧對方到無微不至）。）

▼原PO說，自己在半小時內能做出4菜一湯。（圖／示意照／翻攝pixabay免費圖庫）

有人說，「男友怕妳太辛苦...體貼妳啊。」原PO回，「每個吃過我煮的都說好吃，我也想讓他嚐嚐我的手藝啊」，和男友是小遠距離，分別在台南和高雄。她也細數男友的貼心，「我男友都開車，我要他騎車載我就好，他都不要，他說不想讓我吹風日曬。他上班都騎車，只有要載我或他上班遇下雨才開車」、「我想吃的再遠也帶我去…還有很多貼心的事講不完」。

也有人認為，「在他肚子餓前煮好，等久了會發脾氣的」；原PO回，「我煮飯很快，半小時4菜一湯。」還有人說，「 說真的，應該不合他味口才這樣講」；原PO回「他還沒吃過」。有人表示「本人會不好意思，心裡會覺得幸福（金牛路過）」；原PO回「我下次直接煮，拿給他吃」。

其他人留言，「直接煮就好，金牛男不喜歡麻煩別人，可是妳都做好了，金牛男就不會覺得麻煩到妳」、「我是金牛！有心意就不挑食了」、「我女友也是金牛座，食物地雷太多，我都不知道要怎麼煮」。

▼原PO和男友的對話PART 1。（圖／翻攝爆怨公社臉書社團／下同）

▼原PO和男友的對話PART 2。

▼原PO和男友的對話PART 3。