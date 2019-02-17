逛街抬頭驚呆！「賣場摩天輪」掛天花板　他一秒心動：好想買1支收藏

▲賣場裡居然有摩天輪！（圖／翻攝自爆廢公社）

網搜小組／綜合報導

超商店員十八般武藝樣樣精通，堪比超人，一名男網友日前逛大賣場竟然看到「摩天輪」，原來是店員為了拚業績，用某樣商品組成摩天輪，讓他忍不住貼出照片並直呼，「都想買一支起來收藏了」。網友看到也紛紛笑說「被賣場工作耽誤的的設計師」、「愛情摩天輪ㄟ」、「然後奧客就說我要上面的」。

「高手在民間」，一名男網友在臉書《爆廢公社二館》貼出照片，文中表示，業務為了搶檔頭拚業績，「無所不用其極，使出渾身解數來陳列商品吸引目光和買氣」。仔細看看照片，店員為了要賣拖把，竟然拿出鐵圈，把商品綁一圈在上面，共用了20支拖把組成一個「賣場摩天輪」。

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▲原PO笑說自己都想買一支。（圖／翻攝自爆廢公社）

原PO看了忍不住驚嘆「一支拖把也可以搞的這麼淋漓盡致，不做家事的人，都想買一支起來收藏」。其他人也紛紛留言「太狂了」、「客：我要左上角第3支（以為在抽抽樂）」、「這……不做美編或設計師也太可惜了」。有人看到後，好奇問「是家樂福嗎？」原PO則透露「愛買啦！」網友一秒聯想到高雄市長韓國瑜主張的愛情摩天輪，馬上改名「愛買摩天輪」，讓其他人都笑噴「趕快去高雄應徵建築師」。

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