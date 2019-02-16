▲ 聖嚴法師圓寂10週年，法鼓山全球信眾續願傳心燈。（圖／法鼓山提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

聖嚴法師圓寂10週年，也是法鼓山創立第30週年。法鼓山僧團於16日下午1時30分，在世界佛教教育園區舉辦「大悲心起．願願相續─法鼓傳燈法會」，現場湧入上萬信眾參與，海外信眾亦在全球各地分會，同步參與傳燈。

續師願、報師恩，上萬盞菩提心燈從法鼓山朝向十方，散發溫暖暉光。以發願實踐佛法，作為對創辦人聖嚴法師最深摯的感恩與禮敬，法鼓山信眾透過聲聲佛號，感念聖嚴法師為人間示現以生命敲擊法鼓，指引弟子走向菩薩道的慈悲願行。

逐一點亮僧眾燈缽，方丈和尚果暉法師並透過直播，為全球信眾開示傳燈，感恩、緬懷隨師學佛，建設法鼓山的歷程。一幕幕撼動心弦的影像、文字、音聲，帶領信眾重溫聖嚴法師，以佛法度脫世間苦難的悲願與叮嚀。

方丈和尚果暉法師強調，今年法鼓山年度主題為「好願在人間」，期與大眾共同來發願、祈願、許願、行願、還願；方丈和尚也分享他「募人來學習佛法，募心來修行佛法，募款來護持佛法，募僧來住持佛法」的心願，勸請僧俗四眾能如鴻雁共行，願願相續聖嚴法師的信心、願心、悲心，共同來學法、弘法、護法。

聖嚴法師生前囑咐：「虛空有盡，我願無窮。我今生做不完的事，願在未來的無量生中繼續推動，我個人無法完成的事，勸請大家來共同推動。」

法鼓山僧團表示，感恩信眾數十年來協助推動淨化人心、淨化社會的教育和關懷；仍盼四眾同心同願，實踐 聖嚴法師「提昇人的品質、建設人間淨土」的大願，永傳無盡的菩提心燈。