▲ 返鄉走春遊法鼓山，諸事滿願大好年。（圖／資料照／記者郭世賢攝）

記者郭世賢／新北報導

諸事大吉，好願在人間。春節期間想陪伴家人、好友，再次回味過年熱鬧祝福的氣氛，不妨藉著返鄉過年時走春同遊法鼓山。在除夕夜法鼓山園區108響祈願平安鐘聲傳送各地後，法鼓山的各分寺院也將掛上喜氣洋洋的燈籠，為民眾揭開新春吉祥的序幕。

▲ 返鄉走春遊法鼓山，諸事滿願大好年。（圖／法鼓山提供，下同）

法鼓山表示，藉由祈福法會為利人利己的心願加持，自2月5日大年初一開始，法鼓山臺中寶雲寺、南投德華寺、臺南分院、佳里雲集寺，以及高雄紫雲寺與臺東信行寺都將舉辦新春普佛或新春千佛懺，2月6日至2月7日也有新春觀音法會、大悲懺法會、慈悲三昧水懺法會；而南投德華寺2月21日還有元宵燃燈供佛，歡迎大眾藉由親近清淨善法，與諸佛菩薩的福智相應，身心愉悅滿載而歸。

在寺院中，除了莊嚴、虔心的新年祈福，民眾也能選擇參與活潑有趣的動中禪遊戲、手作體驗，以親子同歡的方式體驗禪悅自在。到法鼓山臺南分院及雲集寺供燈、鈔經後，手帕拓印、書衣拓染和喜願球等手作體驗，都是不能錯過的新單元。而臺南分院還會在2月6日、2月8日兩天，舉辦「行好願電影賞析」，陪伴民眾闔家歡度新年。

法鼓山表示，前往高雄返鄉走春的民眾，歡迎至紫雲寺參與由法鼓山青年義工設計的佛陀乍到、菩薩來相見、天廚妙供、逗陣法鼓、步步蓮花等八種親子闖關遊戲，讓參與的大小朋友彼此互動把心拉近，學觀音、做觀音。今年的平安午齋，則設有六個寓意吉祥的主題攤位，期望民眾能在欣賞快閃賀新春演唱和非洲鼓演出同時，吃到年節的平安幸福味。