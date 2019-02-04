法鼓山除夕撞鐘108響　蔡英文馬英九吳敦義三巨頭同框祈福

▲ 法鼓山撞鐘祈福。（圖／記者郭世賢攝）

記者郭世賢／新北報導

「108」在佛教象徵慈悲和智慧的圓滿，聆聽108響法華鐘聲，如同聽聞釋迦牟尼佛宣講的《法華經》108遍。法鼓山於4日（農曆除夕）晚間10時，在法華鐘樓舉辦「除夕撞鐘」，總統蔡英文、前總統馬英九、國民黨席吳敦義、內政部長徐國勇、新北市長侯友宜等，與法鼓山方丈和尚果暉法師，一同敲響法鼓山鎮山之寶法華鐘，象徵斷除過去、現在、未來的108種煩惱，並藉由供燈儀式匯聚願力，祈願在人人心中燃起菩提心燈，在新的一年光明吉祥，為人間帶來希望與幸福。

「今年法鼓山社會關懷主題『好願在人間』，原是法鼓山創辦人 聖嚴法師於2008年提出的一項祝福運動，時隔11年，法鼓山再次提倡，目的是勸請大家許好願、發好願。」

法鼓山方丈和尚果輝法師籲請大眾「許個好願，讓它實現;積極行願，造福人間」，從發好願開始，以願導行，透過存好心、說好話、做好事，來尊重、包容、關懷他人，無形之中，提昇人品與處世智慧。期許不論現實處境如何險峻或艱難，內心永遠是安定、從容的，更能做出慈悲、智慧的判斷；而我們大家共同營造的生活環境，也會愈來愈祥和。

今年適逢聖嚴法師圓寂10週年，方丈和尚表示，參與撞鐘民眾及社會大眾，可能曾直接或間接地接受過 聖嚴法師身教與言教的感動，聖嚴法師的色身雖已捨報，而他的教導與願心，如同鐘聲，時常在心中迴響，他所敲響的「法鼓鐘聲」，就是「提昇人的品質，建設人間淨土」。

方丈和尚鼓勵大眾一同發願實踐聖嚴法師的身教言教，以佛法的智慧幫助提昇自己，以平等的慈悲幫助他人，共同建設平安、快樂、健康、幸福的人間淨土。

法鼓山表示，歡迎民眾農曆新春期間到園區祈福走春、供燈發願，體驗各項新春活動與欣賞三大特展，靜心體會聖嚴法師「好願在人間」的生活足跡和珍貴墨跡，以及細看回顧法鼓山創立30年來艱辛、殊勝的創建歷程，深入認識佛教「發願」、「行願」、「滿願」的意涵。在新的一年發願找到生命的方向、生命的意義，用佛法的自利利他、奉獻布施，感化自己、感動他人，獲得最真實的喜悅，生活自然平安快樂。