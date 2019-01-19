豬年「諸願吉祥」　法鼓山伴歡度新春好時光

▲豬年「諸願吉祥」，法鼓山伴歡度新春時光。（圖／法鼓山提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

除了傳統春節熱鬧溫馨的風情外，法鼓山提供您一項結合身心與佛法生活化的知性走春之旅。如果您正在安排春節期間的旅遊規劃，不妨參考法鼓山世界佛教教育園區2月5日大年初一到2月9日大年初五，舉辦的祈福法會及豐富的新春活動，歡度好吃、好玩又好看兼具知性的春節，歡喜迎接新年的到來。

新年伊始，位於新北市金山區的法鼓山世界佛教教育園區，在除夕夜圓滿莊嚴的108響法華鐘聲後。園區將以年度主題「好願在人間」為設計主軸，舉行一系列祈福法會和知性的藝文特展，搭配闔家同樂的手作DIY體驗，讓到訪民眾民親身感受心靈環保的禪悅，體會從內心昇起的幸福平安，為民眾揭開「豬」年諸願吉祥的歡喜序幕。

▲「豬」年諸願吉祥，寫祈願卡、鈔經、版畫、奉茶歡度新春好時光。

「豬」年諸願吉祥，寫祈願卡、鈔經、版畫、奉茶之後，還有透過闖關遊戲，一起動手做的「玩象耕心」；利用回收紙材，讓參與者在手繪禪繞畫與剪裁過程中，體驗專心安定的「靜心風鈴」紙球DIY；以及象徵發願守護愛地球的「心願串連」、「好願在人間」四格漫畫等等活動，陪伴您一家大小歡度新年。

法鼓山表示，除了饒富趣味的定心手作體驗外，法鼓山園區的開山紀念館，則有知性靜態的佛教藝文特展。有跟著聖嚴法師人生行履的「告別．向前 聖嚴法師圓寂十週年」紀念展、呈現法鼓山開山歷程與建築之美的「法鼓30‧無盡緣起」特展，以及隨著墨迹深入法鼓山故事的「書寫法鼓山－聖嚴法師圓寂10週年墨迹展」。

春節期間不論您自己，或是帶著家人、三五好友，都很適合造訪法鼓山，悠遊在靈山勝境當中體驗禪悅，開啟殊勝的心靈寶藏。各項新春活動詳情，歡迎至法鼓山全球資訊網https://www.ddm.org.tw查詢。

▲▼「豬」年諸願吉祥，寫祈願卡、鈔經、版畫、奉茶之後，還有透過闖關遊戲，一起動手做的「玩象耕心」。