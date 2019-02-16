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日本熊本熊基隆東岸商場現身　出場「仆街」臉手沾土熊粉尖叫

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▲ 日本熊本熊基隆東岸商場現身 出場「仆街」臉手沾土熊粉尖叫。（圖／基隆市政府提供）

▲ 日本熊本熊基隆東岸商場現身，出場「仆街」臉手沾土熊粉尖叫。（圖／基隆市政府提供，下同）

記者郭世賢／基隆報導

日本國熊本縣八代市16日、17日兩天在基隆市舉辦物產展，魅力十足的熊本熊（KUMAMON）一現身，因草地溼滑，熊本整個摔趴在地，引起現場民眾一陣騷動驚呼，熊本熊鼻子跟雙手都沾上了土，基隆市長林右昌也忍不住幫他擦了擦鼻子上的土，叮囑他要小心點。

日本國熊本縣八代市在去年與基隆市締結友好城市，第四度到基隆市舉辦物產展，魅力十足的熊本熊（KUMAMON）16日中午一現身，果然吸引許多「熊粉」蜂擁而至，讓整個東岸商場充滿了歡樂的氣氛。

林右昌指出，這個季節是基隆的雨季，不過每逢假日都有許多本地或外縣市的市民來到東岸商場，相信透過這次的物產展，可以讓台灣跟基隆市民更加認識熊本縣跟八代市的觀光、物產及文化，也能加深兩個城市以及台灣跟日本的交流。

▲ 日本熊本熊基隆東岸商場現身 出場「仆街」臉手沾土熊粉尖叫。（圖／基隆市政府提供）

林右昌指出，這兩天剛好是台灣的元宵節，台灣的習俗是要提燈籠，因此他也特別帶來市府製作的燈籠，跟中村市長一起發送給到場的市民及遊客，相信這次的物產展一定會跟前幾年一樣成功，也感謝八代市一直努力促進兩個城市交流，相信未來會在教育文化經濟等方面有更多的合作。

許多大小朋友伸長了脖子等候的熊本熊現身，雖然由於草地溼滑，熊本熊出場時滑了一跤，引起現場一陣騷動驚呼，也讓熊本的鼻子跟雙手都沾上了土，但看到熊本自己爬了起來，也都給予非常熱烈的掌聲。

▲ 日本熊本熊基隆東岸商場現身 出場「仆街」臉手沾土熊粉尖叫。（圖／基隆市政府提供）

民政處表示，「日本熊本縣八代市物產展活動」16日、17日兩天中午12時至下午7時，在基隆東岸廣場3樓大廳舉辦，兩天除穿插3場次的熊本熊表演，另外也邀請中正及建德國中學生管樂及舞蹈表演，現場還有民謠演出、劍道表演、紙劇場及燈心草杯墊製作體驗等活動。

另外在活動現場也展售各類當地物產，包括嬰兒睡蓆、蜂蜜、晚白柚、果凍、麥片煎餅、水上村栽培米、糖煮栗子、筍乾與香菇拌炒、綠茶，平家屋的炒高麗菜、什錦、燉煮羊栖菜及熊本熊相關商品等人氣美食與優質商品，歡迎民眾踴躍前往參觀。

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