新竹人買地震險第1名　桃園新北基隆緊跟在後　

▲新竹房市情境。（圖／記者陳韋帆攝）

記者李蕙璇／台北報導

目前購買住宅地震險除了以向銀行貸款購屋者必須投保之外，還有569萬戶的屋主並未為愛屋買保險防護。而保戶居住地區以新竹地區的最多，其次為桃園、新北與基隆市，而最少則為雲林。

根據住宅地震基金的統計，截至2018年12月31日止住宅地震險全國累積責任額為4兆9,529億3,348萬1,589元，有效保單件數為300萬2,475件，依據全國住宅戶數 869萬6,022戶計算，全國平均投保率為34.53%。

而過往全國住宅屋主投保住宅地震保險從2%，提高到今日的34%多成長17倍，仍以貸款戶為主要保戶族群，還有約569萬戶屋主未買住宅地震險。

其中，購買住宅地震保險的屋主居住縣市，以新竹占42.20%居冠，依序為桃園的41.57%，新北、基隆合占40.78%，台北市則為38.64%，台中38.56%，高雄、屏東、澎湖的合占30.31%。

低於30%的則為宜蘭的29.85%，苗栗28.95%，台南27.86%，花蓮、台東合占24.9%，南投22.26%，金門、馬祖與西沙合占21.33%，彰化20.69%與雲林17.51%。

旺旺友聯產險表示，台灣位處板塊活躍的地震帶上，學者和政府也建議台灣居民隨時要有地震來襲的準備。根據統計全台屋齡超過30年的老宅近400萬戶，高齡宅最多在雙北市，耐震力符合新規範不到3成。大部分已經投保的保戶多是因為房貸不得不保，一旦繳清房貸就立刻取消。等辛苦20年奮鬥房貸族成為有殼族，若是碰到一場突如其來的地震震壞了房子，風險轉嫁的成本是相當高的。