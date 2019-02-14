基隆港務分公司團拜　蔡英文：創造「基港奇蹟」讓世界看到台灣

記者郭世賢／新北報導

基隆港務分公司14日上午10時，在2樓旅客大廳舉辦「基隆港區各界2019年新春團拜聯誼活動」，總統蔡英文特撥冗蒞臨參加，基隆市長林右昌、立法委員蔡適應及航港各界人士與C.I.Q.S等單位人員均一同參與。總統蔡英文表示，首先感謝基隆港航各界人士，充分發揮討海人堅毅不撓的精神，化頹勢為優勢，創造出「基港奇蹟」讓世界看到台灣。

▲ 基隆港務分公司新春團拜，蔡英文：創造「基港奇蹟」讓世界看到台灣。（圖／記者郭世賢攝）

蔡英文指出，基隆港旅客量突破百萬，人潮就是錢潮，也和大家一起見證基隆建港百年來的空前盛況，一切唱衰台灣的論調不攻自破，我「們向世界證明，即使艱困，我們依然屹立自強，甚至更加茁壯。此外，也對基隆市政府、交通部及C.I.Q.S等單位人員與港務公司全體同仁的努力表示感謝與肯定。」

基隆市長林右昌表示，感謝蔡總統的蒞臨，也指出基隆港現正陸續推展包括，「東3、東4旅運設施新建工程」、「東4、東5軍用碼頭及威海營區遷建工程」及「西2、西3倉庫整建為旅客中心」等幾項重大工程，未來搭配基隆輕軌捷運、市港再生標竿計畫、大基隆歷史場景再現、水環境、國門廣場及郵輪廣場等重要建設後，將使基隆撤底翻轉，呈現煥然一新的面貌。

立法委員蔡適應致詞時指出，值此基隆蛻變之際，在其任內，將切實扮演中央與地方、市府與港務公司之間溝通及協調的角色，並致力爭取各項資源的挹注，確保基隆各項建設後援無缺。

港務公司董事長吳宗榮則表示，港務公司在中央極力支持與協調下，2018年台灣港群的貨櫃裝卸量突破了1530萬TEU，較前一年成長了2.75％，旅客人數達到142萬人次，而基隆分公司更是唯一在台灣港群中，不論是客、貨均創下佳績的分公司，不僅貨物裝卸量突破1億4千2百萬噸，旅客人數更達118萬7千餘人次，較2017年成長9.11％刷新歷史紀錄。

吳宗榮說，未來將專注於港埠核心事業以及業務多元化的發展。同時，配合在地特色推展港埠親水遊憩功能，透過港區閒置土地轉型再造及水岸空間商業開發，與居民共享、與產業共榮。