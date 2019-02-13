水溝裡10元硬幣「發光呼喚我」　男俯身撿「頭下腳上」卡洞

記者郭世賢／新北報導

基隆市一名男子13日上午，在一處公車站牌等公車時，一枚10元硬幣，不小心滾進水溝內，他掀開水溝蓋彎腰伸頭進去撿，不料，人倒栽葱掉進水溝裡，整個人不見蹤影，大喊救命。消防人員獲報，將男子平安救出，所幸沒有受傷，男子嚇得直呼「下次不敢了」。

▲ 水溝裡10元硬幣閃閃發光「在呼喚我」，等公車男俯身「頭下腳上」卡洞。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

52歲的楊姓男子領有身心障礙手冊， 13日上午近11時在東明路等公車時，不小心一枚10元硬幣掉落地面後，滾進水溝蓋裡，為了要撿拾水溝下的10元硬幣，他掀開水溝蓋，水溝蓋長寬60乘40公分，深度有1公尺多。

楊男10元硬幣沒撿到，卻整個人倒栽蔥卡在水溝裡爬不出來， 消防隊動員2部車輛，將楊男平安救起。心有餘悸、飽受驚嚇的楊男說，為了10元差點沒了命，下次不敢了。附近好心店家，不僅幫忙通報消防隊幫忙，看楊男全身髒汙，身上也沒錢，幫他叫一輛計程車，並支付200元車資，楊男直呼「謝謝她的好心」。

楊男掉進水溝過程，被附近店家裡的監視器全程錄下，他起先探頭找尋，接著伸進雙手，後來身體失去重心，雙腳先卡在上方，最後整個人掉了進去，最後不見人影。附近民眾說，男子僅為10元差點喪命，真是窮人的悲哀。