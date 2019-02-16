強迫症冰箱！「邪教儀式」整齊擺放　釣出全台舒爽照…8千網跪了：療癒

▲看完覺得有沒有超舒爽！（圖／翻攝自爆怨公社）

網搜小組／綜合報導

越看越療癒啊！一名網友家人全都有強迫症，不論是買雞、魚、牛、蝦什麼肉類，只要一買回家通通拆開並全新分裝，冷凍庫一定要整齊排放，全部能出一點差錯，超恐怖強迫症讓他超哀號，卻引來8000名網友讚爆說「看完超舒爽！」

從網友PO在臉書「爆怨公社」照片可見，冰箱上層冷凍庫有5小排，分別是漢堡肉、魚類、牛肉、雞肉、花枝海鮮，排放超整齊，最誇張的是，每一分類裡的袋子大小都差不多，而且壓得都極為扁平，讓每一袋都能緊緊貼合，讓完美主義者看完都舒服了。

▲家人連麵條都處理得很好。（圖／翻攝自爆怨公社）

這一家人實在有夠狂，不僅把所有肉類全拆封並重新包裝，連買回來的麵條都會分裝好幾袋，放在冰箱門邊逐一擺放，在透明隔板的攔阻下，麵條並不會鬆散掉落，不用保鮮盒也能完美儲放。

原PO在貼文上寫道，因為家人有強迫症，所以只要每次買回的雞、魚、牛、蝦等肉類，一定會事先包得很整齊，才會放進冰箱裡冷凍，「家人都很會包，但我每次包完這些，精神值也變0了......。」

▲這都是別人家的完美冰箱。（圖／翻攝自爆怨公社）

雖然原PO很崩潰，但這2張照片可是引來8000名網友按讚並留言說，「這好療癒 我喜歡，完美主義者的特點」、「看了真舒服...這才是冰箱阿」、「身為強迫症的我...實在覺得超級療癒！！」、「這樣看心情都舒暢了起來」、「有神，快拜」、「不是處女座就是雙魚座......」、「我也是強迫症，看完覺得很舒壓」、「我也是這樣欸，牛肉的紋路還要同一邊」。

不過，許多網友家裡的冰箱大多是「阿嬤風格雜亂冰箱」，滿滿的食材永遠找不到，「很棒阿~我媽都隨便塞~我都要打開來看= =」、「好棒！我都看不到我媽冰箱的盡頭」、「這絕對不會是阿嬤的冰箱」、「我家的冰箱......我永遠都找不到食物在哪」、

▲冰箱超整齊，每分類的每一小袋必是一樣大小。（圖／翻攝自爆怨公社）

不過這不僅是強迫問題，許多網友讚爆原PO家人超專業，「弄成扁平狀是對的，解凍快」、「這是很好的習慣，冰箱乾淨沒有異味，東西好找。這樣子其實很好的習慣，冷凍保存時間加長，一份一份要煮方便，如過全都裝一起，解凍一次就要一大包，沒煮完在冰凍容易壞」。

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▼看完網友們家的冰箱別羨慕，回家打開冰箱快整理！（圖／翻攝自爆怨公社）

▼過年依舊這麼整齊。（圖／翻攝自爆怨公社）