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影／拉屎竄出大米奇！剋鼠大俠「快狠準動左腿」神制伏　網驚：求你來我家踩

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網搜小組／綜合報導

不管哪裡，難免會有蟑螂或老鼠的蹤跡，讓許多怕小強、米奇的人都很崩潰。一名男網友在上廁所時，突然竄出一隻大老鼠，沒想到他卻淡定用一招「天殘腳」秒制伏，讓網友紛紛留言驚呼「這腳有霸王色啊」、「飛毛腿欸」、「肯定是武林至尊，大俠，快狠準」、「廁所無影腳」、「這……我不行，踩不下去」。

▲▼ 。（圖／翻攝自爆廢公社）

▲原PO上廁所時，一腳踩住竄出的大米奇。（圖／翻攝自爆廢公社）

這名男網友在臉書《爆廢公社》貼出照片，文中簡單一句表達當下情況「拉屎拉到一半老鼠跑進來，送死……」仔細看看照片，只見原PO穿著人字夾腳拖，毛茸茸的左腿就踩著一隻毛絨絨的大老鼠，而老鼠的大小看起來竟然跟原PO的半個腳掌差不多大。

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▲▼ 。（圖／翻攝自爆廢公社）

▲啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊！原PO你怎麼敢 QQ（圖／翻攝自爆廢公社）

看到照片後，其他網友都驚呆「這也太厲害了吧！老鼠跑超級快的」、「你可以來我家幫忙踩一下嗎……？神腳」、「這隻腳果真是全身上下最有用的地方！踩的真是準確」、「牠是找屎不是送死」、「確定不是因為臭暈了……才讓你一腳踩死的」、「原來你師承佛山無影腳」。

也有人為原PO的下一步擔心，「師兄最後抺左屎先，還是處決掉先」、「你也出不去了，同歸於盡，人鼠情未了，你最好放走牠，等一下牠的爸爸媽媽哥哥出來找牠，你就死定了」、「我想知道有辦法繼續上大號嗎」、「最後牠怎麼了？ 啊你踩著牠擦屁股嗎？」

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關鍵字：老鼠,拖鞋,廁所,爆廢公社

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