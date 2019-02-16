酒駕4次累犯宿醉被抓去關　po網盼免罰 　網友：還在醉

▲許男宿醉酒駕被逮，圖與本案無關。（圖／ETtoday資料照）

記者唐詠絮／彰化報導

1名38歲許姓酒駕累犯，在上班途中因為宿醉被警方測出酒精反應高達0.5，彰化地院判處7個月有期徒刑，15日發監前在臉書上抱怨，「是否酒駕宿醉被測到，每個人的體質代謝不同，上班路上被測到，宿醉上班累犯要去關，我無所畏，要修法，也該修宿醉上班無肇事」。

▲許男宿醉被逮，在臉書發文建議修法，引發網友砲轟。（圖／翻攝自Facebook／爆廢公社，以下同）

判決書指出，38歲的許姓嫌犯，5年內曾4度酒駕被逮，在107年 11月4日晚間11點時許至隔日深夜3時許，在住家飲酒後酒意未退，5日下午1點20分騎乘重型機車上路，因轉彎未打方向燈被警方攔查，他的酒測值仍高達0.5，被警方以觸犯公共危險罪送辦。

許姓嫌犯對犯行坦言不諱，由於他在5年內數次酒駕被逮，檢方向法官求處7個月有期徒刑，獲得法官認同；嫌犯收到判決書後竟在臉書社團「爆怨公社」PO文抱怨，主張修法放寬酒駕認定標準，引發網友砲轟。

▲許男宿醉被逮，在臉書發文建議修法，引發網友砲轟。

網友紛紛說，「你還在醉」、「那以後酒駕被抓都推給宿醉就好了」、「像這種要求從來沒聽過」、「為自己脫罪」、「酒駕就酒駕說那麼多屁話，不要為了你自己的僥倖在狡辯」，更有網友建議應該酒駕重罰。

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