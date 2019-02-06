陪妻子回娘家！一開岳母冰箱「黑臭噴炸」傻了　釣出全台暗黑照：爆綠汁

▲千萬不要小看這冰箱，這可是巧妙運用空間才塞得下這麼多食材。（圖／翻攝自爆廢公社）

網搜小組／綜合報導

過年了，也該來清冰箱了！一名男網友與妻子回娘家，但他一打開冰箱時瞬間傻了，裡面的食材彷彿被炸到一樣，整個塞爆冰箱，不留任何一個空隙，想要拿個東西都得小心翼翼，不然有很大的機會「山崩」，但這是岳母的地盤，讓他一點都不敢多嘴。

從男網友PO在臉書「爆廢公社」照片可見，冰箱猶如剛被炸彈炸過一樣精采，冷凍庫被各式食品塞爆，而且完美運用空間，每一包精心堆疊上去，計算每項物品的大小，不留任何一絲的隙縫完美存放。

而冷凍區門邊更是厲害，除了各種包裝食物外，還擺得下體積龐大、不能變動大小的罐子，巧妙運用斜放方式，就算門上食品微微凸出也沒關係，因為冷凍內還有些微空間，一樣關得起來。

▲另一網友曬出自家的冰箱照，最底下還爆出綠汁，一點也不輸原PO家的。（圖／翻攝自爆廢公社）

冰箱冷藏區域也不惶多讓，看似雜亂其實有精心搭配，最底下一層放著袋裝蔬果，倒數第二層開始放一些瓶罐與飲料，最上層走一種隨意風格都放；而冷藏門邊比冷凍更狂，超大包包裝物則是巧妙塞進瓶罐隙縫中，小包裝食品也是卡好卡滿，利用物品「互卡」屬性絕不會掉落。

經過運算擺放的冰箱中，在冷藏區有個最矚目亮點「兩排雞蛋」，10顆蛋超整齊放在門上，猶如戰爭中的世外桃源，超級突出。原PO在貼文上寫道，這冰箱就岳母的，這麼亂他也不敢念，「有沒有人要跟我比誰家冰箱亂......？」

▲雖然有點亂，但根本慘輸原PO那一台冰箱。（圖／翻攝自爆廢公社）

超狂冰箱讓網友紛紛留言笑說，「亂中有序~雞蛋是唯一幸福的」、「這冰箱我無法 我一定全丟」、「冰箱裡應該有白藥膏」、「這一定是阿嬤的冰箱！」、「很難找到可以贏你的」、「細菌培養室」、「感覺有屍體在裡面」、「千萬不要拿冷凍的東西，會有土石流」、「突然發現...我家冰箱好乾淨...」、「打開就要閃否則會被砸到，天才婆婆的傑作」、「老一輩的就是喜歡囤積食材，覺得只要冰起來就沒事」。

原PO並不是孤單的，也釣出其他受害者崩潰說，「羨慕塞的進去可以關門...我奶奶的冰箱 根本關不起來...」、「小意思，這樣狀態的冰箱我家有5台，我媽最厲害的是，她的做法冰箱滿了不是清理，而是.........再買一台」、「除了我岳母以外竟然還有人冰箱是這樣」、「我家好幾台都這樣，冷凍庫也是」；還有網友PO出家中暗黑冰箱，有的還爆綠汁，一點也不輸原PO那一台。

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▼在眾多網友的家中冰箱中，這台還算整齊了。（圖／翻攝自爆廢公社）