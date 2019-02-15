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屋主自縊留凶宅！24歲菜鳥女房仲徒手解「奪命童軍繩」…3個月後走了

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▲▼自殺,死亡,上吊,繩索,繩子,繩圈（圖／取自免費圖庫Pixacey）

▲「那個繩子」千萬不要亂碰。（示意圖，與本新聞無關／Pixacey）

網搜小組／綜合報導

許多人都不信鬼神之說，但有時寧可信其有，一些習俗也最好不要冒犯。一名資深房仲人員在臉書《靈異公社》表示，他本來是鐵板無鬼神論的人，之前有位女同事在不知情的狀況下，代看一間透天厝。而該透天厝其實是一間凶宅，屋主在屋內上吊身亡，案發後屋子就荒廢多年，亡者子女便決定出售住宅變現。

因為亡者子女並未告知承辦人員有關屋宅的使用狀況，「多年前亡者選擇在一至二樓的樓梯轉角處，用童軍繩繞頸上吊身亡，事故發生後，該處還遺留亡者上吊用的那一截繩索綁在上吊處」。原PO說，不知情的女同事看到後，就徒手解開那截「上吊後仍懸掛在半空中的繩索」。

「於是科學無法解釋的現象發生了」，原PO說當天傍晚，女同事回到公司後，就低著頭坐在位置上；之後要準備開夕會時，其他人對女同事的狀況感到納悶時，一位主管走過去，拍了女方的背「XXX要開會了，妳怎麼了？」

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樓梯,凶宅,驚悚,鬼屋,公寓,大樓（圖／取自免費圖庫pexels）

▲年輕女房仲對凶宅毫不知情。（示意圖，與本新聞無關／pexels）

沒想到，女同事突然瞬間站起身，「雙手在空中亂揮舞，嘴巴發出來的聲音根本不是女孩子的聲音，但也聽不懂說什麼」。場面讓眾人大驚，這時有4位男同事靠近，試圖讓女方坐好休息，誰知道4個大男生卻無法制服頭髮凌亂、面色慘綠的小女生。

事發後，女同事就離職了，「但其他同事仍有跟她家人聯繫，怎知三個月後就得知這位女同事往生了，享年24歲」。原PO說，因為這件事就在他面前發生，事隔多年印象仍然震撼；他也透露，事後有查出上吊身亡的是一位男士，而該住宅目前是出租給南亞人士居住中。

有人好奇女房仲到底怎麼過世「感覺很冤枉，被抓交替嗎？」原PO也在留言裡補充「祂的媽媽在家有拜觀音，當晚其他同事開車送這位女同事回家時，據事後同行人轉告知，女同事母親早早在家門口擋著，質問自己女兒：你是誰？為什麼要借肉身來我們家？同事嚇壞了，不敢待太久都跑光了」、「各位可以想像一下，只點一根香竟然會發爐，媽媽有努力過，最終還是失敗了」。

另一名網友則在底下表示，「那個繩子」要解開前，有幾個步驟要做，千萬不能隨便解開，「1.應該先尊重往生者是否想輪迴，博杯請示（好），（不好）。2.若不願輪迴看是要請神收服，或他願意跟那尊有緣之神去修行。3.兩者都處理好，那請乩童或道士法師開符咒，貼在新的金剪刀上，把繩子解下在剪掉，再送煞至海邊外燒化送走，好了完工大家吃甜圓散會」。

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